Nel momento in cui scriviamo, MediaWorld — una delle più grandi catene nazionali di elettronica di consumo e tra le più attive online — ha reso disponibile sia sullo store online che in negozio la nuova iniziativa promozionale Rimaniamo connessi, che comprende numerose offerte su prodotti tecnologici diversi ma della stessa area di riferimento: quella della smart home.

Tanto per rimanere in argomento, vi ricordiamo che giusto ieri vi abbiamo segnalato le offerte Chromebook Days proprio di MediaWorld e quelle sui dispositivi Amazon che toccano proprio la smart home.

Offerte Rimaniamo connessi di MediaWorld (fino al 29 settembre)

Prima di entrare nel merito delle singole offerte previste dal rivenditore, vediamo brevemente le informazioni essenziali della promozione in discorso. Come detto in apertura, la promozione Rimaniamo connessi (“Tante offerte per rendere la tua casa davvero smart”) è valida tanto sullo store online quanto nei punti vendita fisici di MediaWorld, con scadenza fissata per il prossimo 29 settembre. La consegna non è gratuita, tuttavia il rivenditore permette di optare per il ritiro in negozio senza costi aggiuntivi e, come al solito, su tutti gli acquisti a partire da 199 euro è possibile optare per il pagamento a rate tramite il finanziamento a tasso zero.

Per quanto i prodotti in offerta rientrino tutti nella sfera della smart home, essi comprendono speaker e display smart, videocamere, lampade e non solo; per questo motivo abbiamo provveduto a raggrupparle per categoria, in modo tale da facilitarvi la ricerca di quelle di vostro effettivo interesse.

Speaker e display smart

Videocamere di sorveglianza

Illuminazione

Altri prodotti

Altre offerte della stessa promozione sono visibili a questo link.

