Torniamo ad occuparci di OnePlus Nord Watch, primo smartwatch della serie Nord del produttore cinese OnePlus, atteso entro la fine del mese sul mercato indiano ma che potrebbe successivamente arrivare su scala globale.

La stessa OnePlus ci ha già regalato, qualche giorno fa, un teaser dello smartwatch (che potete osservare nell’immagine di copertina) ed ha anche attivato un micro-sito dedicato al Nord Watch, svelando ogni due giorni un nuovo particolare su questo inedito dispositivo indossabile. Al netto delle informazioni ufficiali, e a conferma di quanto trapelato finora, in rete sono stati diffusi i presunti render stampa e le presunte specifiche complete di OnePlus Nord Watch.

OnePlus Nord Watch: ecco come sarà (render)

OnePlus Nord Watch sarà uno smartwatch economico, il primo della serie Nord del produttore cinese, nota principalmente per gli smartphone Android e, recentemente, anche per le cuffie; in generale, invece, sarà il secondo smartwatch a marchio OnePlus, dopo il OnePlus Watch presentato nel marzo del 2021.

Lo smartwatch è caratterizzato da una cassa squadrata con vetro curvo 2.5D a protezione, dotato di un pulsante (sporgente) sul lato destro e corredato da un cinturino in silicone, in blu o in nero, che riprenderanno il colore della cassa, anch’essa in blu e in nero, uniche opzioni di colore che saranno disponibili per l’orologio (almeno in un primo momento).

Grazie al portale 91mobiles.com, possiamo mostrarvi quelli che sembrano essere a tutti gli effetti i render stampa di OnePlus Nord Watch, raffigurato da più angolazioni, in entrambe le colorazioni, e con varie watch face.

Previous Next Fullscreen

OnePlus Nord Watch: tra specifiche tecniche presunte e conferme

Un paio di giorni fa, il noto leaker Mukul Sharma ha condiviso su Twitter quella che sembra essere la scheda tecnica completa dell’atteso OnePlus Nord Watch. Alcune di queste informazioni sono già state confermate dalla stessa OnePlus all’interno del micro-sito dedicato allo smartwatch di cui vi parlavamo in apertura; altre invece, sono anticipazioni vere e proprie di funzionalità di cui Nord Watch sarà dotato.

Display AMOLED da 1,78 pollici , ovvero 45,2 mm (confermata) Refresh rate a 60 Hz Luminosità di picco da 500 nit (confermata) Risoluzione 368 x 448 pixel (confermata)

da , ovvero 45,2 mm (confermata) Oltre 100 watch face disponibili (confermata)

disponibili (confermata) Supporto all’app N Health 105 modalità di fitness Misurazione dei livelli di SpO2 Misurazione del battito cardiaco Funzionalità di salute specifiche per le donne Monitoraggio dello stress

Autonomia di 10 giorni

A onor del vero, sul micro-sito dedicato a OnePlus Nord Watch, il produttore cinese sta provando a stuzzicare la curiosità della community, rilasciando (come anticipato) nuovi dettagli a cadenza regolare: se per quanto concerne alcune specifiche del display e al numero di watch face abbiamo già la conferma ufficiale, nei prossimi giorni il quadro si farà sempre più completo, con nuove anticipazioni previste per il 24, 26 e 28 settembre.

A questo punto, OnePlus Nord Watch potrebbe diventare ufficiale subito dopo, magari già il 30 settembre (per mantenere la cadenza regolare ogni due giorni) o, al più, ai primi di ottobre. Per quanto concerne il prezzo, invece, non vi sono indicazioni di sorta ma, visto il posizionamento del brand Nord all’interno della gamma OnePlus, immaginiamo che possa trattarsi di uno smartwatch piuttosto economico dal prezzo sicuramente inferiore a quello di OnePlus Watch (che è disponibile sul mercato al prezzo di 159 euro).

Potrebbeeo interessarti anche: Ufficiali le OnePlus Nord Buds CE, nuovo paio di cuffie true wireless economiche e Migliori smartwatch con e senza Wear OS: la classifica di questo mese