La gamma di notebook di Lenovo è davvero ricca e propone tante soluzioni per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti. Tra i prodotti più interessanti ci sono i Lenovo IdeaPad Flex. Si tratta di convertibili 2 in 1 con sistema operativo Windows 11 che possono adattarsi al meglio a vari contesti di utilizzo. Fino al prossimo 1° ottobre, lo store Lenovo mette a disposizione uno sconto extra del 15% su tutta la gamma Lenovo IdeaPad Flex 5. Per gli utenti, quindi, c’è la possibilità di passare ad uno dei convertibili Lenovo con condizioni particolarmente agevolate. Ecco come sfruttare la promozione:

Lenovo sconta la gamma IdeaPad Flex 5 sullo store ufficiale: ecco come sfruttare l’offerta

La nuova promozione lanciata oggi da Lenovo si estenderà fino al prossimo 1° ottobre. Per ottenere lo sconto del 15% sui notebook in offerta è sufficiente aggiungere, nell’apposito campo del carrello, prima di completare l’acquisto, il codice sconto FLEX5. A questo punto, lo sconto sarà automaticamente applicato al carrello garantendo la possibilità di acquistare il Lenovo IdeaPad Flex 5 desiderato ad un prezzo ridotto rispetto a quanto proposto attualmente.

A disposizione degli utenti in cerca di un nuovo convertibile con Windows 11 per l’utilizzo in mobilità, Lenovo propone quattro varianti della serie Lenovo IdeaPad Flex 5 con prezzi (da scontare) a partire da 699 euro. I modelli della gamma di convertibili IdeaPad sono disponibili con display da 14 pollici oppure con display da 16 pollici. Alcune varianti sono disponibili con pannelli OLED e risoluzione fino a 2.8K.

I Lenovo IdeaPad Flex 5 da 14 pollici pesano 1,55 chilogrammi mentre i modelli da 16 pollici pesano 2,1 chilogrammi. Da notare, inoltre, che è possibile scegliere, per entrambe le versioni, tra un processore Intel Core di dodicesima generazione ed un processore AMD Ryzen di quinta generazione. A prescindere dalla CPU scelta, inoltre, è possibile poter contare su di un massimo di 16 GB di memoria RAM.

Per scoprire tutti i modelli di Lenovo IdeaPad Flex 5 in offerta con lo sconto del 15% ottenibile grazie al codice FLEX5 è possibile accedere direttamente al sito Lenovo, dal link qui di sotto, scegliere la versione desiderata del convertibile e configurala con le specifiche desiderate per poi completare l’acquisto. C’è tempo fino al prossimo 1° ottobre per sfruttare il codice sconto.

>> Scopri qui tutti i Lenovo IdeaPad Flex 5 in offerta <<

Leggi anche: I migliori notebook di Lenovo di Settembre 2022