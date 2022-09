La prossima settimana Amazon ha in programma un evento in occasione del quale presenterà le novità del suo catalogo tra prodotti, funzionalità e servizi.

L’evento sarà completamente virtuale e prenderà il via alle ore 18:00 italiane di martedì 28 settembre 2022 e dovrebbe includere i consueti numerosi annunci di dispositivi Amazon giusto in tempo per la stagione autunnale.

Cosa possiamo aspettarci da Amazon la prossima settimana

L’evento autunnale dello scorso anno è stato ricco di novità, come il robot domestico Astro, Echo Show 15, un nuovo termostato intelligente e un fitness tracker in stile Fitbit e, pertanto, è normale che le aspettative per quello della prossima settimana siano piuttosto elevate.

Tra le novità che è lecito attendersi dal colosso statunitense vi sono aggiornamenti per quanto riguarda l’offerta Echo, nuovi prodotti e servizi Ring e magari qualche sorpresa.

Fino a questo momento non ci sono state indiscrezioni su cosa Amazon potrebbe avere in serbo per l’evento del 28 settembre ma, dato che sono trascorsi due anni dall’ultimo aggiornamento principale di Echo, è probabile che le novità più importanti riguardino proprio questa serie di prodotti.

Difficilmente, invece, vi saranno novità relative alla tanto chiacchierata integrazione tra Amazon e iRobot: sebbene l’annuncio dell’intenzione di acquistare iRobot da parte del colosso statunitense risalga all’inizio di quest’anno, infatti, l’accordo non è stato ancora raggiunto.

Importanti novità, infine, potrebbero arrivare anche nel settore dello streaming, ove Amazon vanta una delle soluzioni più popolari e concorrenziali tra quelle attualmente disponibili: ci riferiamo ovviamente a Prime Video, piattaforma che negli ultimi mesi si è andata arricchendo di film e serie TV sempre più di successo e che anche quest’anno, come in quello precedente, offrirà agli utenti tra le altre cose una partita a settimana della manifestazione calcistica più importante a livello di club, ossia la Champions League.

Appuntamento a martedì prossimo per scoprire tutte le novità di Amazon.