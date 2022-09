Presentato ufficialmente all’inizio di questo mese, il nuovo smartwatch di Realme è pronto a fare appassionare di sé anche gli utenti italiani: stiamo ovviamente parlando di Realme Watch 3, che ha fatto il suo esordio anche nel nostro Paese.

E tra i punti di forza di questo nuovo smartwatch non possiamo non citare il prezzo aggressivo, in quanto il produttore asiatico ha deciso di proporlo a 69,99 euro.

Le principali caratteristiche di Realme Watch 3

Un altro punto di forza di questo smartwatch è senza dubbio rappresentato dal suo display AMOLED da 1,8 pollici, che può vantare una risoluzione di 240 x 286 pixel, una luminosità di picco di 500 nit, un refresh rate fra 50 e 60 fps e un rapporto fra schermo e superficie pari al 67,5%.

Realme Watch 3 può poi contare su una batteria da 340 mAh (che dovrebbe arrivare a garantire fino a 7 giorni di autonomia), un modulo GPS con sistema di posizionamento multiplo, un sensore per il calcolo della frequenza cardiaca, un sensore per il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue (SpO2), un accelerometro, un altoparlante, un microfono con sistema di riduzione del rumore basato sull’IA, il supporto alla connettività Bluetooth 5.3 e una scocca impermeabile (con certificazione IP68).

Passando all’aspetto software, lo smartwatch vanta 100 diverse watch faces, oltre 110 modalità sportive, il supporto alle chiamate Bluetooth, la registrazione dei parametri corporei, il monitoraggio dello stress, della qualità del sonno e del ciclo mestruale, avvisi contro la sedentarietà e per idratarsi con regolarità, la funzionalità “Trova il mio telefono” e la possibilità di gestire la riproduzione dei contenuti multimediali sullo smartphone connesso.

Come acquistare il nuovo smartwatch

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate mettere alla prova le potenzialità di Realme Watch 3, potete acquistarlo direttamente sul sito ufficiale del produttore (al momento solo nella colorazione grigia), ove dovrebbe essere disponibile nel giro di qualche giorno (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

Lo smartwatch può essere acquistato anche su Amazon.

