È ancora tempo di Back to School per NVIDIA che, insieme a partner come Amazon, Unieuro e MediaWorld, propone nuove offerte su notebook che integrano una delle GPU RTX di casa NVIDIA oltre che su schede grafiche per PC Desktop. Le offerte della settimana sono particolarmente interessanti e consentono a tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo PC da gaming, o che necessita di una potenza di grafica maggiore, di poter ottenere uno sconto davvero interessante. Ecco le migliori offerte di questa settimana per il Back to School di NVIDIA:

Nuove offerte per il Back to School di NVIDIA: notebook e PC con RTX 3000 in sconto

Le offerte della settimana per il Back to School di NVIDIA sono diverse. Si tratta di 9 proposte (5 notebook e 4 schede grafiche per PC desktop) che possono rappresentare l’occasione giusta per passare ad una macchina spinta da una GPU RTX. Iniziamo l’analisi delle offerte disponibili questa settimana con i notebook con GPU RTX in offerta:

Non mancano le offerte per le schede video NVIDIA per PC desktop, essenziali per completare la configurazione del proprio PC da gaming. Si tratta di quattro modelli di fascia alta (una 3080 Ti, due 3090 e una 3090 Ti) che possono rappresentare il punto di riferimento di un nuovo PC da gaming per i prossimi anni. Ecco le offerte:

A completare la gamma di offerte per il Back to School di NVIDIA segnaliamo la possibilità di acquistare in sconto a 119,99 euro la NVIDIA Shield su Amazon.

Leggi anche: NVIDIA annuncia un evento dedicato alle GeForce: le RTX 4000 pronte al debutto?