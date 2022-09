I prezzi delle stampanti 3D si sono ormai stabilizzati su cifre accessibili per molti, soprattutto per chi non ha l’esigenza di produrre grandi quantitativi di oggetti tridimensionali. Ne è una prova lampante TWO TREES BLUER, una stampante 3D in offerta attualmente su TomTop, lo store online cinese che, come in questo caso, spedisce anche dai magazzini europei.

Stampante 3D accessibile

Se volete dilettarvi con qualche stampa 3D senza però spendere cifre astronomiche, la proposta di TomTop è decisamente allettante, visto che con poco più di 100 euro potete portarvi a casa un modello davvero niente male. Fornita in kit da assemblare, per ridurre gli ingombri durante il trasporto ed evitare danneggiamenti, TWO TREES BLUER è dotata di una superficie utile di stampa di 235 x 235 x 280 millimetri, così da permettere la stampa di oggetti decisamente voluminosi.

La stampante supporta diverse tipologie di materiale di stampa, con filamenti da 1,75 millimetri che possono essere in PLA, ABS, PETG e molti altri, con una testina di stampa da 0,4 millimetri. Da segnalare la presenza di uno schermo touch da 3,5 millimetri, così da effettuare in maniera molto semplice tutte le operazioni di impostazione senza che sia necessario ricorrere al PC. La stampante è comunque compatibile con sistemi Windows e Mac, per la massima versatilità.

Il produttore ha inserito numerosi sensori di controllo, a partire da quello che interrompe il processo di stampa nella malaugurata ipotesi in cui il filo dovesse rompersi. Allo stesso modo se dovesse mancare la corrente durante la stampa, quest’ultima verrà ripresa dal punto in cui era stata interrotta senza quindi provocare la perdita di materiale o lasciare oggetti incompleti.

È possibile regolare manualmente la tensione del sistema di movimento sia sull’asse X che su quello Y e due ventole montate sulla testina di stampa contribuiscono a tenere sotto controllo le temperature. Potete acquistare TWO TREES BLUER su TomTop al prezzo di 136,99 euro, cifra che include la spedizione dalla Germania. In questo modo non avrete dazi doganali o tasse aggiuntive, visto che il prodotto è già sul suolo europeo.

