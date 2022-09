È tempo di offerte flash sullo store Lenovo che propone una serie di promozioni dedicate ad alcuni dei notebook principali della sua gamma. Fino alla mezzanotte del 12 settembre, infatti, è possibile acquistare a prezzo scontato il Lenovo Yoga 9i 14, ultrabook ideale per l’utilizzo in mobilità senza alcun compromesso in termini di prestazioni, oppure il Lenovo Legion 5i Pro 16, notebook da gaming che promette prestazioni al top. Basta utilizzare il codice promozionale che trovate di seguito per ottenere subito lo sconto. Ecco i dettagli completi sulla nuova offerta proposta da Lenovo:

Lenovo sconta alcuni notebook sul suo store ufficiale con questo codice promozionale

Partiamo dall’offerta dedicata al Lenovo Yoga 9i 14. Il notebook viene normalmente proposto ad un prezzo di 2.299 euro che si riducono a 1.849 euro utilizzando il coupon SPECIALYG9 che garantisce, quindi, 450 euro di sconto sul notebook di casa Lenovo. Il dispositivo presenta un processore Intel Core i7-1260P supportato da 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD.

C’è poi un display da 14 pollici con risoluzione 4K WQUXGA (3840 x 2400) e pannello OLED con supporto touch, certificazione HDR 500, 100% DCI-P3 e luminosità di 400 Nits. Il notebook include anche una batteria da 75 Wh, per un’autonomia superiore alla media, ed una webcam 1080p. Per sfruttare l’offerta

Per chi è in cerca di un notebook da gaming, invece, la proposta da tenere d’occhio è quella dedicata al Lenovo Legion 5i Pro 16. Il notebook viene proposto a 2.099 euro che si riducono a 1.949 euro utilizzando il codice promozionale LIKEAPRO5. Il Legion proposto in offerta può contare su di un processore Intel Core 12700H supportato da 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e da un display da 16,0 pollici WQXGA (2560 x 1600) con pannello IPS da 165 Hz, con certificazione HDR 400 e luminosità massima di 500 nits.

Il punto di riferimento del notebook è la scheda video NVIDIA RTX 3070 con 8 GB di memoria dedicata che rappresenta la scelta giusta per un gaming in mobilità ad alto livello. Da notare che c’è anche una batteria da 80 Wh che offre una buona autonomia, per giocare anche quando il notebook è scollegato alla rete elettrica. Il Legion include uno slot vuoto per l’installazione di un secondo SSD M2, utile per incrementare lo spazio d’archiviazione.

Le offerte proposte non sono le uniche attualmente attive sullo store Lenovo che propone la campagna “Back to Work” con sconti fino al 38% su di una selezione di notebook e Chromebook. Le offerte da sfruttare sono diverse con tanti laptop disponibili in pronta consegna. Per un quadro completo sulle offerte potete fare riferimento al link qui di sotto:

Ricordiamo che lo store di Lenovo mette a disposizione diverse opzioni per completare il pagamento dei notebook selezionati. È possibile, ad esempio, pagare in 3 rate senza interessi, con Klarna o PayPal. Per dilazionare ulteriormente il pagamento c’è, invece, la possibilità di richiedere, direttamente online, il finanziamento a tasso zero di Findomestic. Per tutti i dettagli, rimandiamo ai link forniti in precedenza.

