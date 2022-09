Con la bella stagione che sta volgendo al termine molti appassionati stanno tornando a indossare le scarpette da corsa o a togliere la bici dal garage, pronti a riprendere gli allenamenti dopo che il grande caldo dei mesi scorsi ha tenuto molti alla larga dallo sport. Per riprendere i ritmi, e rimettersi in forma dopo l’estate, non c’è niente di meglio di uno smartwatch, che possa tracciare le attività e aiutarci a tenere traccia del nostro stato di salute.

Uno smartwatch per tutti

Proposto oggi da Cafago a un prezzo molto allettante, lo smartwatch Trozum P70 è il compagno di allenamenti ideale per chi non ha un budget particolarmente elevato ma vuole comunque tracciare le proprie attività. È dotato di misuratore del battito cardiaco, con un sensore in grado anche di rilevare la pressione sanguigna e il livello di ossigeno nel sangue, valori molto importanti per capire la bontà degli allenamenti svolti.

Non mancano ovviamente le classiche funzioni di fitness tracking, come il conteggio dei passi percorsi e della relativa distanza, le calorie consumate e i dati relativi alla qualità del sonno, oltre alla registrazione di 8 diverse modalità sportive, tutti valori consultabili anche sullo smartphone grazie alla companion app e alla connettività Bluetooth che consente il trasferimento dei dati.

Le funzioni smart sono sicuramente molto comode e vanno dalla visualizzazione delle notifiche a quella delle chiamate, senza dimenticare promemoria e avvisi sulla sedentarietà, per fare qualche passo con una certa regolarità. Sono inoltre presenti molte altre funzioni, come le previsioni del tempo, una sveglia, il timer, la possibilità di controllare la riproduzione della musica sul proprio smartphone, il controllo della fotocamera, così da utilizzare lo smartwatch per scattare selfie di gruppo o altre foto, e la possibilità di trovare lo smartphone con un solo tocco.

Il tutto condito dalla certificazione IP68, che vi permette di utilizzarlo sotto la pioggia, in acqua, senza temere che nemmeno il sudore possa rovinarlo. La batteria da 200 mAh garantisce una settimana di autonomia anche se si tratta di un dato che può variare in funzione della tipologia di utilizzo.

Uno dei punti di forza di Trozum P70 è indubbiamente il prezzo: bastano 18,43 euro per portarselo a casa senza corti aggiuntivi. Tale cifra infatti include IVA, spese di spedizione ed eventuali tasse o dazi doganali che dovessero essere aggiunti al momento dell’arrivo della merce nel nostro Paese.

Acquista Trozum p70 su Cafago

