Eolo, società di Busto Arsizio che da 20 anni fornisce connettività tramite tecnologia FWA (Fixed Wireless Access), si è sempre impegnata per portare la connessione internet anche e soprattutto nelle zone remote, nei piccoli comuni e ovunque non fosse possibile avere una copertura internet adeguata. L’azienda continua ad investire per contrastare il digital divide e raddoppia la velocità di connessione nei piccoli comuni.

Eolo porta la velocità di connessione fino a 200 Mbps nei comuni con meno di cinquemila abitanti

Chi tra voi vive in un piccolo paesino, ha di sicuro presente la sensazione frustrante di non poter avere accesso ad una connessione internet come quelle disponibili nelle grandi città, ed è proprio qui che in molti contesti entra in gioco Eolo.

L’azienda ha appena dichiarato di aver potenziato la propria tecnologia, di modo da poter garantire una connessione con velocità fino a 200 Mbps anche nei comuni con meno di 5.000 abitanti.

Guido Garrone, co-CEO di Eolo, ha sottolineato l’impegno profuso dall’azienda per combattere il problema del digital divide che affligge il Bel Paese:

Il potenziamento della nostra tecnologia per raddoppiare la velocità nei territori in cui operiamo è un passaggio fondamentale nella lotta al cosiddetto Digital Speed Divide. Troppo spesso, infatti, chi vive nei piccoli comuni italiani, nelle aree montane o in zone di periferia non ha accesso alla banda ultra larga. Come Eolo da quasi 20 anni, lottiamo contro questa situazione e siamo arrivati a connettere oltre 6.800 comuni dal nord al sud del Paese. La nuova velocità che siamo in grado di offrire ai nostri clienti potrà soddisfare le necessità di connessione più stringenti.

Qualora foste interessati a controllare la copertura disponibile nella vostra zona, potete fare riferimento al sito ufficiale di Eolo seguendo questo link.

