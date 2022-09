Negli ultimi anni il panorama degli spazzolini elettrici è stato rivoluzionato dai modelli ultrasonici, dotati quindi di motori che operano a frequenze molto elevate, tipicamente oltre le 30.000 pulsazioni al minuto. Tra i produttori che da tempo hanno abbracciato questa tecnologia, abbinandola a qualità e prezzi aggressivi, non poteva ovviamente mancare Xiaomi, che offre numerose soluzioni in questo mercato.

Xiaomi MIJIA T302

Il modello di cui vi parliamo oggi è in promozione su TomTop, noto store online che spedisce anche nel nostro Paese senza costi aggiuntivi. Si tratta di Xiaomi MIJIA T302, fornito con tutto quello che serve funzionare a lungo. Nella confezione di vendita infatti troviamo, oltre al corpo principale e alla basetta di ricarica magnetica, ben quattro testine che permetteranno di effettuare una corretta pulizia per un intero anno, prima do dover acquistare nuove testine.

Disponibile in tre diverse colorazioni, Xiaomi MIJIA T302 è decisamente uno spazzolino ultrasonico evoluto, in grado di accompagnarvi a lungo. La batteria ricaricabile permette di utilizzarlo per oltre due mesi utilizzando la modalità standard, ma se avete le gengive delicate, e preferite l’apposita modalità, l’autonomia può salire fino a cinque mesi, un dato mai visto prima.

Potrete portarlo con voi in viaggio o in vacanza, senza praticamente temere di trovarlo scarico. E se doveste alzarvi al mattino e scoprire che la batteria è scarica, bastano appena due minuti di carica per riuscire a lavarsi i denti, mentre una ricarica completa richiede circa 4 ore, un tempo sicuramente più che accettabile.

Sono quattro le modalità di pulizia a disposizione: Standard per la maggior parte degli utenti, Sensitive and Gentle per chi è alle prime armi ho ha denti sensibili, Gum Massage, per pulire i denti e offrire un massaggio gentile alle gengive, ottimo quando sanguinano, e Whitening Polish, che aiuta ad avere denti più bianchi grazie a una particolare modalità di vibrazione.

Lo spazzolino è dotato di un caricabatterie wireless, adatto quindi a qualsiasi tipo di utente: non servirà trovare il verso giusto del connettore o lo sportello da aprire, visto che basterà appoggiarlo nella basetta, senza alcuna necessità di allineamento, per iniziare immediatamente la ricarica.

Con la certificazione IPX8 infine potrete risciacquarlo senza problemi sotto il rubinetto o sotto la doccia, visto che resiste all’acqua senza rovinarsi. Potete acquistare Xiaomi MIJIA T302 su TomTop al prezzo di 35,88 euro, che include IVA, spese di spedizione ed eventuali tasse o dazi doganali all’arrivo della merce in Italia (la spedizione avviene dai magazzini in Cina).

