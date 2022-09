La smart TV non è più soltanto il dispositivo scelto dagli utenti per guardare i canali televisivi e le proprie serie TV preferite ma è ormai un vero e proprio hub multimediale, usato anche per sfruttare i vari servizi di streaming, ascoltare la musica e giocare con i videogame e LG ha deciso di potenziare quest’ultimo aspetto.

Nelle scorse ore, infatti, il produttore coreano ha reso noto di avere deciso di aggiungere nuovi servizi di cloud gaming per garantire agli utenti più possibilità di scelta, aggiornando anche l’interfaccia e rendendo così più facile “entrare in gioco”.

Sempre più giochi sulle smart TV di LG

A settembre è in programma lo sbarco sulle smart TV di LG di Blacknut mentre a novembre arriverà anche Utomik: la prima piattaforma offrirà agli abbonati oltre 500 titoli (tra i quali vi è la più vasta collezione di giochi di corse e sportivi in ambito cloud), a cui andranno aggiunti oltre 100 titoli della seconda piattaforma (fra cui spiccano giochi indie come Coffee Talk, My Time at Portia e Turnip Boy Commits Tax Evasion).

In pratica, gli utenti interessati potranno sottoscrivere un abbonamento mensile e scegliere con quali titoli mettere alla prova le proprie capacità, spaziando dai giochi Tripla-A ai migliori indie, senza tralasciare le avventure narrative, i giochi sportivi e quelli di strategia.

Il colosso coreano ha anche annunciato un aggiornamento con il quale verrà implementata la funzione Gaming Shelf, una sorta di scaffale virtuale che consentirà agli utenti di accedere rapidamente ai servizi cloud-gaming preferiti.

In Italia a inizio 2023

Per quanto riguarda la disponibilità, Blacknut arriverà sull’App Store delle smart TV di LG con webOS 6.0 e webOS 2022 e inizialmente ciò avverrà in alcuni Paesi selezionati (ossia Regno Unito, Francia, Germania, Austria e Svizzera) mentre negli altri (inclusa l’Italia) la nuova app dovrebbe arrivare nei primi mesi del prossimo anno.

Utomik sarà disponibile inizialmente negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Irlanda, Germania, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo.

