Dopo aver lanciato l’ultima versione del suo DeathAdder, Razer non si ferma e annuncia quest’oggi un nuovo mouse gaming wireless personalizzabile di ultima generazione: si chiama Razer Basilisk V3 Pro ed è il più avanzato mouse da gioco prodotto finora dall’azienda. Scopriamo insieme di cosa è capace, le sue caratteristiche, il prezzo di vendita e la disponibilità.

Razer Basilisk V3 Pro è ufficiale con Focus Pro 30K e viene lanciato con Mouse Dock Pro

Razer Basilisk V3 Pro vuole creare un nuovo standard per la community di appassionati attraverso la rotella inclinabile Razer HyperScroll, i Razer Optical Mouse Switch di terza generazione, 10+1 pulsanti programmabili, sensore ottico Razer Focus Pro 30K, ricarica wireless con Mouse Dock Pro e Wireless Charging Puck (venduti separatamente) e non solo.

“Il Basilisk V3 Pro è il nostro mouse più avanzato, con tutti i dettagli e le funzionalità necessarie per sbaragliare la concorrenza“, ha dichiarato Chris Mitchell, Head of PC Gaming Division di Razer. “In sostanza, il Basilisk V3 Pro offre ai gamer tutto ciò che possono desiderare e più opzioni di personalizzazione che mai“.

Il nuovo mouse è alimentato da Razer Chroma RGB e dispone di illuminazione a 13 zone con Full Underglow, con la possibilità di personalizzare ogni zona con più di 16,8 milioni di colori e tanti effetti luminosi. In più, con gli oltre 200 giochi compatibili, offre una reazione dinamica per aumentare l’immersione. La HyperScroll Tilt Wheel consente una rotazione libera per sfrecciare rapidamente tra i contenuti, e grazie alla modalità tattile permette di avere una maggiore precisione e un migliore feedback.

La forma del mouse è quella apprezzata da milioni di gamer in tutto il mondo e integra 10+1 pulsanti programmabili. Il sensore ottico Focus Pro 30K offre una precisione di risoluzione del 99,8%, con funzionalità basate sull’Intelligenza Artificiale come Smart Tracking (che auto-calibra il mouse per le diverse superfici in modo da mantenere una distanza di sollevamento costante indipendentemente dalla superficie utilizzata), Motion Sync e Asymmetric Cut-off, ideali per prestazioni ottimali anche nelle sessioni più impegnative.

Il Basilisk V3 Pro integra i Razer Optical Mouse Switch di terza generazione: niente problemi di doppio clic e “debounce delay” nonostante una sensazione più tattile e una durata di clic ancora più lunga. Il produttore garantisce una durata fino a 90 milioni di clic, con un incremento del 25% rispetto alla generazione precedente.

La tecnologia HyperSpeed Wireless offre agli utenti un’esperienza più reattiva con velocità superiori del 25% rispetto alle altre tecnologie senza fili. Grazie alla compatibilità con Razer HyperPolling Wireless Dongle 4K, è possibile raggiungere un polling rate wireless di 4000 Hz. In più, grazie al supporto multi-dispositivo, gli utenti possono liberare una porta USB del PC collegando sia una tastiera wireless Razer compatibile sia il Basilisk a un unico dongle. Non mancano comunque la connettività Bluetooth e quella USB Type-C.

In aggiunta l’azienda californiana ha annunciato il Razer Mouse Dock Pro con ricetrasmettitore 4K Hz integrato, che consente una ricarica wireless magnetica. Gli utenti possono sostituire il normale disco di copertura di un mouse compatibile con quello incluso nel Mouse Dock, in modo da poterlo ricaricare più comodamente.

Prezzi e uscita

Razer Basilisk V3 Pro è disponibile all’acquisto sul sito ufficiale e presso i rivenditori autorizzati al prezzo consigliato di 179,99 euro. Mouse Dock Pro e Wireless Charging Puck sono invece in vendita rispettivamente al prezzo di 99,99 e 24,99 euro, ma sono disponibili anche dei bundle per risparmiare qualcosa: il bundle mouse + Wireless Charging Puck costa 193,99 euro (anziché 204,98), mentre quello mouse + Mouse Dock Pro è disponibile a 242,99 euro (anziché 279,98).

