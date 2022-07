WhatsApp ha dato il via a un programma beta destinato a un numero molto limitato di utenti per testare una versione nativa di WhatsApp per macOS.

L’attuale app desktop per WhatsApp su macOS è in pratica un collegamento a WhatsApp Web, mentre WhatsApp per macOS è basato su Catalyst, quindi l’app offrirà prestazioni più elevate occupando meno risorse.

Come si può vedere nello screenshot di WABetaInfo, la nuova app WhatsApp per macOS presenta un aspetto molto diverso da WhatsApp Desktop, poiché propone una sezione laterale a sinistra che permette all’utente di passare rapidamente alle sezioni chat, chiamate, chat archiviate, messaggi speciali e impostazioni.

Trattandosi di una beta iniziale alcune funzionalità non sono stabili, mentre altre sono assenti come stato, chiamate di gruppo, invio della posizione e messaggistica vocale.

Dopo aver installato l’app, gli utenti che decidono di aderire al programma beta devono collegare il loro account WhatsApp su iOS o Android a WhatsApp sul Mac selezionando “Dispositivo collegato” nelle impostazioni di WhatsApp sul dispositivo mobile e successivamente scansionare il codice QR mostrato.

È possibile fornire il feedback all’interno dell’app TestFlight selezionando “Invia feedback beta” o navigando su Impostazioni WhatsApp > Aiuto > Contattaci.

Dal momento che i posti sono limitati è consigliato iscriversi al programma TestFlight Beta solo se è possibile testare l’app su macOS.

