Alla ricerca di un nuovo smartwatch, ma i nuovi arrivati Samsung Galaxy Watch5 e Watch5 Pro hanno un prezzo fuori portata? Niente paura, perché il prodotto che stiamo per mostrarvi viene proposto in super offerta da TomTop a meno di 25 euro, con spedizione compresa.

Meno di 25 euro per questo smartwatch da 1,75 pollici

Lo smartwatch F15S offre un’ampia compatibilità, visto che può essere collegato a smartphone dotati di almeno Android 4.4 KitKat o iOS 8.0, ma anche un ampio schermo. A bordo prende posto un pannello TFT touch screen da 1,75 pollici a risoluzione 320 x 380, con un angolo di visione di 178°. A completare il quadro tecnico il chipset BK32886, la connettività Bluetooth 5.1 e la batteria da 220 mAh, che secondo il produttore risulta sufficiente per 6 o 7 giorni di standby (2 ore per la ricarica completa).

Si tratta di uno smartwatch adatto all’attività fisica, con misurazione del battito cardiaco 24 ore su 24 (con avvisi per anomalie), contapassi e compatibilità con corsa, camminata, tennis, ciclismo e tanto altro. In più sono disponibili monitoraggio della temperatura corporea e della qualità del sonno, misurazione della pressione sanguigna e del livello di ossigenazione del sangue, possibilità di effettuare o rispondere alle chiamate, di ricevere notifiche dalle app dello smartphone, promemoria per svolgere attività fisica, bere, prendere medicine e tanto altro. Il tutto accompagnato dalla lingua italiana e dalla certificazione IP67 contro acqua e polvere.

Lo smartwatch ha una cassa in metallo a scelta tra le colorazioni Black e Champagne Gold, con cinturino in TPU da 20 mm. Il peso totale, cinturino compreso, è di 34 grammi. Sono rimasti pochi pezzi, soprattutto nella colorazione nera, ma potete ancora acquistare F15S su TomTop a un prezzo davvero interessante, grazie a uno sconto del 57% sul prezzo di listino: la cifra scende infatti da 56 euro a 24,92 euro per entrambe le versioni, con spedizione gratuita dalla Cina entro 72 ore. Come sempre potete optare per diversi metodi di pagamento, tra i quali PayPal.

Se siete interessati all’acquisto potete semplicemente seguire il link qui sotto:

Acquista lo smartwatch F15S a 24,92 euro su TomTop

