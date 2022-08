Ci siamo quasi: AMD si prepara a presentare ufficialmente la nuova generazione di processori Ryzen. L’azienda, infatti, ha annunciato la data dell’evento di presentazione che potrà essere seguito da tutti gli appassionati in diretta streaming. Nel corso dell’evento, che vedrà la partecipazione del CEO di casa AMD, Lisa Su, la manager che ha curato il rilancio dell’azienda in questi ultimi anni, ci sarà tanto di cui parlare.

AMD, infatti, ha in cantiere una nuova generazione di CPU con il debutto dei Ryzen 7000 che saranno accompagnati dalla piattaforma AM5 destinata ad integrare nelle schede madri di nuova generazione tutte le ultime tecnologie. L’evento avrà come focus il settore dei PC desktop in cui AMD punta a diventare sempre di più un riferimento. Vediamo tutti i dettagli relativi alle modalità per seguire l’evento e, punto per punto, quali dovrebbero essere le novità al debutto.

AMD annuncia l’evento together we advance_PCs

Dopo settimane di rumor e indiscrezioni, AMD ha, finalmente, annunciato il nuovo evento together we advance_PCs che porterà al debutto la nuova generazione di processori Ryzen 7000 con architettura Zen 4 oltre che la nuova piattaforma AM5. L’evento in questione appena annunciato ha già una data. L’appuntamento da segnare sul calendario è per il prossimo 30 agosto, all’1 di notte in Italia (l’evento si svolgerà ufficialmente il 29 agosto alle 19 ora della costa est negli USA).

Per tutti gli utenti e appassionati ci sarà la possibilità di seguire il nuovo evento che vedrà protagonisti i processori Ryzen direttamente dal canale YouTube di AMD con una diretta streaming che permetterà di seguire l’intero keynote (destinato probabilmente a durare almeno un paio d’ore considerando le tante novità da presentare). Chi non potrà vedere l’evento in diretta potrà, naturalmente, riguardare l’intera presentazione direttamente su YouTube o sul sito AMD già la mattina seguente.

Cosa presenterà AMD nel corso del nuovo evento: focus sui processori Ryzen 7000 con architettura Zen 4

AMD ha chiarito, senza troppi giri di parole, che l’evento together we advance_PCs sarà dedicato alla “nuova generazione di processori Ryzen con architettura Zen 4″. Sappiano già che i nuovi processori in arrivo andranno a comporre la famiglia Ryzen 7000 e potranno contare su processo produttivo a 5 nm, garantendo un notevole miglioramento prestazionale oltre che una maggiore efficienza energetica.

Da notare che nel corso dell’evento ci sarà spazio anche per la nuova piattaforma AM5, dedicata alle schede madri di nuova generazione compatibili con i Ryzen 7000 e su cui i partner di AMD sono già da tempo al lavoro. La nuova piattaforma supporterà le ultime tecnologie del settore come le memorie DDR5 e lo standard PCIe5. L’obiettivo di queste nuove soluzioni, come sottolineato da AMD, è “entrare in una nuova era” per quanto riguarda i PC ad alte prestazioni.

Alcune delle novità al centro dell’evento together we advance_PCs potrebbero essere svelate già nei giorni precedenti, in occasione della fiera Gamescom dedicata al mondo videoludico (settore sui cui i processori Ryzen puntano tantissimo per incrementare la loro diffusione) in programma dal 22 agosto prossimo. Sarà necessario attendere solo pochi giorni per saperne di più sulle novità in arrivo.

Secondo le indiscrezioni delle ultime settimane, la nuova architettura Zen 4 dei Ryzen 7000 dovrebbe garantire un aumento delle prestazioni fino al 15% in Single Thread e fino al 35% in Multi Thread rispetto agli attuali Ryzen 5000. Come da tradizione, la gamma sarà articolata comprendendo modelli come i top di gamma Ryzen 9 7950X e Ryzen 9 7900X oltre che modelli più accessibili come il probabile best buy Ryzen 5 7600X.

L’evento AMD dovrebbe aprire le porte ad un lancio commerciale quasi immediato per i nuovi processori AMD e le schede madri AM5. Già entro la fine di settembre, stando ai primi rumor, le nuove proposte dell’azienda e dei suoi partner dovrebbero arrivare sul mercato con un buon livello di disponibilità per garantire a tutti gli utenti la possibilità di compiere il salto generazionale. Ne sapremo di più a breve.

