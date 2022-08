Se vi piace correre o pedalare (anche se con questo caldo è consigliabile farlo solo in determinati orari), vi sarete ritrovati con la necessità di portarvi appresso uno smartphone, magari solo per sicurezza. Se un ciclista può usare una tasca posteriore o una borsa da bici, per chi corre si tratta di un fastidio sicuramente notevole, che può essere evitato con uno smartwatch adeguato.

LEMFO LEM16

Lo smartwatch che vi proponiamo oggi, in offerta sullo store online Cafago, è infatti dotato di connettività LTE, per essere sempre raggiungibili senza che sia necessario portare con sé anche uno smartphone. Si tratta, a tutti gli effetti, di uno smartphone da polso, con dimensioni compatte ma con una dotazione tecnica davvero completa.

Si parete da uno schermo full touch da 1.6 pollici con risoluzione di 400 x 400 pixel, così da avere un’ampia visione dei contenuti. Sotto alla scocca LEMFO ha collocato due chip, un UMS312 e un PAR2822, uno per gestire il sistema operativo e tutte le sue applicazioni e uno per le classiche funzioni di fitness tracking. Ad affiancare i due chipset troviamo 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Abbiamo parlato di sistema operativo e applicazioni perché LEMFO LEM16 utilizza Android 11, che permette di installare le classiche applicazioni che abbiamo imparato a conoscere sugli smartphone. In questo modo sarà possibile utilizzare app di messaggistica, di navigazione Internet ma anche di gestione mappe. Lo smartwatch infatti è dotato di ricevitore GPS, oltre che di supporto alle reti 4G, Bluetooth e WiFi.

La batteria da 900 mAh è inoltre sufficiente a coprire una giornata di utilizzo intenso, con la possibilità di arrivare a due giorni con un uso più parsimonioso. Non mancano ovviamente le funzioni dedicate al fitness, come il rilevamento del battito cardiaco e del livello di ossigeno nel sangue, la misurazione della qualità del sonno, il conteggio dei passi e delle calorie bruciate.

LEMFO ha curato anche la qualità costruttiva, come testimonia il case in ceramica, con cinturino in poliuretano da 22 millimetri che può essere sostituito per adattarlo alle proprie esigenze. Da segnalare infine la presenza dio una fotocamera frontale da 2 megapixel, ottima per le videochiamate, e di una da 8 megapixel sul lato destro, da utilizzare per scattare foto in qualsiasi momento.

Potete acquistare LEMFO LEM16 su Cafago, utilizzando il link sottostante, al prezzo di 189,42 euro che include IVA, spese di spedizione ed eventuali dazi doganali.

Acquista LEMFO LEM16 su Cafago

