Si chiama Dictate ed è una nuova funzionalità lanciata dal team di Microsoft nelle scorse ore per rendere più ricca l’esperienza offerta da OneNote su Windows e sul Web.

A presentare questa nuova soluzione sul blog ufficiale è Sofia Thomas, Product Manager del team Office Voice, la quale ci tiene a mettere in risalto che gli utenti potranno sfruttare la potenza della loro voce per acquisire note alla velocità del pensiero con la dettatura (funzionalità supportata in oltre 50 lingue).

Alla base dell’introduzione di questa novità vi è il desiderio degli sviluppatori di mettere a disposizione degli utenti un sistema capace di sfruttare la voce e i comandi vocali (grazie anche al supporto fornito dall’intelligenza artificiale) per aggiungere il testo, oltre che formattarlo, modificarlo e organizzarlo.

Inoltre, nei prossimi mesi gli sviluppatori di Microsoft aggiungeranno a OneNote nuovi comandi vocali, in modo da rendere sempre più ricca l’esperienza di utilizzo.

Come funziona Dictate su OneNote

Ecco i passaggi da seguire per provare la nuova funzionalità di OneNote:

cliccare sul tasto Dettatura nella scheda Home cliccare sul pulsante delle Impostazioni di dettatura per modificare le proprie preferenze iniziare a parlare per creare la nota pronunciare “Interrompi dettatura” o fare clic sul relativo tasto nella scheda Dettatura per terminare

Cliccando sul tasto Guida sulla barra dedicata a tale funzionalità è possibile visualizzare un elenco dei comandi supportati per la propria lingua.

Per quanto riguarda i requisiti, Dictate su OneNote richiede una connessione ad Internet stabile e un microfono funzionante.

Disponibilità della nuova funzione

Il team di Microsoft precisa che Dictate è in fase di rilascio per tutti gli utenti OneNote sul Web e per gli Insider Windows che fanno girare la versione 2207 sul canale beta (Build 15427.10001) o una versione successiva.

Non mancherà qualche bug e gli sviluppatori chiedono agli utenti che proveranno questa nuova funzionalità di fornire feedback (attraverso Guida > Feedback), così da aiutarli nel lavoro di ottimizzazione.

OneNote per Windows è disponibile sul sito di Microsoft mentre la versione Web la trovate seguendo questo link.