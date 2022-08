Dopo settimane di indiscrezioni è arrivata oggi la conferma ufficiale: l’accordo di esclusiva tra DAZN e TIM è terminato. Dopo i deludenti risultati ottenuti la scorsa stagione, la prima del triennio per cui DAZN si è assicurata i diritti di trasmissione di tutte le partite di Serie A (di cui 7 per turno in esclusiva), si rimescolano le carte.

DAZN sarà ora libera di stringere accordi di distribuzione con “terze parti” come evidenziato nel comunicato esclusivamente e non sarà limitata dall’accordo di esclusiva con TIMVISION. Di conseguenza, la Serie A e DAZN potrebbero a breve tornare su Sky con l’app che dovrebbe essere rilasciata a breve su Sky Q e con il possibile ritorno di un canale esclusivo di DAZN. Ecco i dettagli:

Finisce l’esclusiva di TIMVISION: DAZN e la Serie A pronte a tornare su Sky

Cambia tutto il calcio in TV e, in particolare, per la Serie A. La fine dell’accordo di esclusiva tra TIM e DAZN, che rendeva TIMVISION l’unico canale alternativo per la distribuzione dei contenuti di DAZN, rimescola le carte e potrebbe garantire agli utenti nuove opzioni per poter guardare le partite della Serie A con condizioni agevolate rispetto al costo dell’abbonamento mensile a DAZN.

L’annuncio è arrivato in queste ore con un comunicato ufficiale di TIM che, grazie alla perdita dell’esclusiva su DAZN, ridurrà in modo considerevole l’investimento per la sua offerta sportiva. DAZN, però, continuerà ad essere disponibile tramite TIMVISION, sia come app pre-installata nel decoder che con le offerte combinate come TIMVISION Calcio e Sport che consente l’accesso anche ai contenuti di Infinity e, quindi, alla Champions League ed alla Coppa Italia.

Il nuovo accordo riapre le porte al ritorno della Serie A su Sky (che ad oggi trasmette in “co-esclusiva” tre partite per ogni giornata che vengono trasmesse anche da DAZN). Il nuovo accordo tra Sky e DAZN è ancora da definire, almeno ufficialmente, ma potrebbe seguire delle linee guida simili all’accordo già in essere fino alla stagione 2020-2021, quando DAZN aveva l’esclusiva di 3 partite di Serie A per ogni giornata di campionato.

Tra le ipotesi più accreditate troviamo il ritorno dell’app di DAZN su Sky Q e la possibile integrazione di un canale DAZN tra i contenuti del pacchetto Sky Calcio o Sky Sport. Per ora, in ogni caso, siamo nel campo delle ipotesi. Sarà necessario attender ei prossimi giorni per saperne di più sul futuro della Serie A in TV.

Naturalmente, DAZN non rinuncia alla Serie A. Tutte le partite del campionato che inizierà la prossima settimana continueranno ad essere trasmesse dalla piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport con gli utenti che possono attivare un abbonamento al servizio in qualsiasi momento.

Quali saranno le nuove offerte per guardare la Serie A in TV?

La fine dell’accordo tra DAZN e TIM non cambia l’offerta DAZN. Anche per questa stagione prossima al debutto, DAZN trasmetterà tutte le partite di Serie A. Gli utenti potranno scegliere tra due diversi abbonamenti:

DAZN “base” al costo di 29,99 euro al mese

“base” al costo di DAZN Plus al costo di 39,99 euro al mese con possibilità di utilizzare il proprio account con due dispositivi in contemporanea anche se non connessi alla stessa rete

Gli abbonamenti DAZN continueranno ad essere senza vincoli e con possibilità di disattivare il rinnovo mensile in qualsiasi momento. Tra i contenuti offerti da DAZN ci sono anche altri eventi sportivi, come campionati esteri e le coppe europee come l’Europa League e la Conference League.

Resta confermata l’offerta sportiva di TIMVISION. Per tutti i nuovi clienti c’è, infatti, la possibilità di attivare TIMVISION Calcio e Sport. Il bundle in questione include:

accesso a DAZN (fino a fine ottobre è incluso DAZN Plus)

(fino a fine ottobre è incluso DAZN Plus) 12 mesi di Infinity (per guardare in streaming film, serie TV e le partite della Champions league e della Coppa Italia)

(per guardare in streaming film, serie TV e le partite della Champions league e della Coppa Italia) tutta l’offerta di intrattenimento di TIMVISION ed il TIMVISION Box

L’offerta in questione ha un costo di 19,99 euro al mese per 12 mesi a partire dal 1° settembre 2022.

C’è poi da valutare quali saranno le offerte Sky frutto del possibile accordo tra Sky e DAZN. Come anticipato in precedenza, è quasi sicuro il ritorno dell’app DAZN in Sky Q. In questo caso, però, per accedere a DAZN servirà attivare un abbonamento con la piattaforma (a partire da 29,99 euro al mese come evidenziato in precedenza).

Il possibile nuovo canale DAZN su Sky, invece, potrebbe essere incluso in Sky Calcio o Sky Sport. Entrambi i pacchetti non sono attivabili singolarmente ma solo in abbinamento a Sky TV a partire da 24,90 euro al mese per 18 mesi (Sky Calcio) oppure 30,90 euro al mese per 18 mesi (Sky Sport). In futuro, se l’accordo tra DAZN e Sky ci sarà, potrebbero anche arrivare offerte combinate.

In attesa di scoprire le possibili offerte combinate tra Sky e DAZN c’è la possibilità di sfruttare la promozione Prova Sky Q che, al costo di 9 euro, consente l’accesso a tutti i contenuti di Sky ed anche a Netflix per 30 giorni.

Leggi anche: La Serie A sta per partire: 10 consigli per migliorare la visione con DAZN