In più di un’occasione Xiaomi si è dimostrata un’azienda tecnologica visionaria, presentando prodotti spiccatamente futuristici come ad esempio il robot quadrupede CyberDog lanciato un anno fa.

Tramite il social cinese Weibo ieri l’azienda ha presentato un nuovo gadget avveniristico che apparentemente consentirà agli utenti di controllare con la mente i dispositivi per la casa intelligente.

La fascia Xiaomi MiGu permette di controllare la domotica con la mente

Xiaomi MiGu si presenta come una sorta di fascia per la fronte che consentirà a chi la indossa di controllare con la propria mente i dispositivi per la smart home.

Il gadget è apparentemente in grado di interpretare le volontà dell’utente analizzando le onde cerebrali da lui emesse e utilizzando l’apprendimento automatico per mappare le relative forme d’onda, inoltre sarebbe capace di monitorare l’affaticamento durante la guida.

La fascia Xiaomi MiGu ha vinto il primo premio nel terzo hackathon online di Xiaomi Group e l’ingegnere a capo del progetto ha affermato che spera di offrire a tutti coloro che la indosseranno un modo ancora più naturale di interagire con la smart home.

Il team che sta sviluppando questa “diavoleria” spiega che l’archetto MiGu acquisisce i segnali elettrici emessi dal cervello attraverso tre punti che consentono al dispositivo di leggere approssimativamente anche l’elettroencefalografia dell’utente.

Il prodotto sembra interessante e probabilmente attirerà molta attenzione se Xiaomi deciderà di lanciarlo sul mercato.

