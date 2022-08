Oggi ASUS ha presentato sul mercato italiano un nuovo notebook da gaming, un portatile per chi intende giocare seriamente e, nel contempo, non bada a spese: ROG Zephyrus Duo 16 2022. Vanta un doppio display, un processore AMD Ryzen 9 6900HX, una GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, porte in abbondanza, Wi-Fi 6E e tanto altro, che vi dettagliamo nei paragrafi che seguono assieme alle informazioni sui prezzi e sulla disponibilità italiana.

Caratteristiche e dettagli di ASUS ROG Zephyrus Duo 16 2022

Già dal nome e dalle prime informazioni fornite poc’anzi gli appassionati avranno certo intuito di che pasta è fatto questo nuovo notebook da gaming. Per tutti gli altri basta menzionare il prezzo, 4.499 euro, che fra l’altro è la cifra di partenza, per inciso.

ASUS ROG Zephyrus Duo 16 2022 si presenta con un schermo Mini LED in 16:10, con risoluzione QHD e con frequenza d’aggiornamento a 165 Hz. Lo chiamano Nebula HDR e dalla sua offre 1.100 nit di luminosità massima, 100% DCI-P3, rapporto di contrasto di 100.000:1, 3 ms di tempo di risposta, Adapive Sync e tanto altro. In più vanta un display secondario da 14″, lo ScreenPad Plus con risoluzione 4K 3840 x 1100 pixel e a 240 Hz, per un bel boost nei giochi e nel multitasking.

Sotto il cofano di ASUS ROG Zephyrus Duo 16 2022 c’è un processore AMD Ryzen 6900HX affiancato a una GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti. Mentre lato memorie troviamo una configurazione di 32 GB di RAM (2 x 16 GB DDR5 a 4800 MHz) e fino a 2 TB di spazio d’archiviazione su SSD PCIe 4.0.

A garanzia di temperature sotto controllo c’è il Thermal Grizzly’s Conductonaut Extreme, un conduttore termico che promette temperature della CPU fino a 15° C più basse. Grazie alla funzione OdB Ambient Cooling è garantito anche un rumore minimo del sistema di raffreddamento che spegne e riaccende tutte le ventole alla bisogna.

Di livello massimo anche la connettività di ASUS ROG Zephyrus Duo 16 2022, che vanta Wi-Fi 6E, due porte USB 3.2 Gen 2 di tipo C con supporto a DisplayPort 1.4a, PD su una e G-Sync sull’altra; per le periferiche ci sono altre due porte USB 3.2 Gen 2, una HDMI 2-1 per collegare un monitor esterno, una porta Ethernet 2.5G e un lettore di schede microSD oltre a un ingresso jack audio da 3,5 mm combinato.

Per il resto, c’è da segnalare la presenza di un set di altoparlanti composto da sei diffusori con woofer dual-force canceling che promettono di ricreare un ambiente surround a 5.1.2 canali, di una fotocamera IR con supporto a Windows Hello e di una batteria da 90 Wh con ricarica USB C.

Prezzi e disponibilità italiana di ASUS ROG Zephyrus Duo 16 2022

ASUS ROG Zephyrus Duo 16 2022 (GX650RX) è stato presentato sul mercato italiano proprio oggi, in vendita sullo shop online di ASUS a partire da 4.499 euro. Oltre che negli ASUS Gold Stores, potete acquistarlo già da ora anche su Amazon, venduto e spedito dallo stesso store di ASUS con consegna gratuita.

