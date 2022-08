È in offerta oggi su Amazon un notebook di MSI dal rapporto qualità – prezzo particolarmente elevato. È una di quelle occasioni da non farsi scappare perché oltre a essere disponibile in sconto di ben 400 euro, la versione in questione è quella con i processori Intel Core aggiornati, ovverosia la dodicesima generazione.

Si tratta del MSI Katana GF66 12UC-402XIT, un notebook da gaming che si presenta con a bordo un Intel Core i7-12700H affiancato a una NVIDIA GeForce RTX 3050, con dotazione di memoria 512 – 16 GB. Per tutti i dettagli, per il link all’offerta di Amazon e per il resto, seguiteci.

MSI Katana GF66 è in offerta su Amazon scontato di 400 euro

Già dalle premesse è intuibile che ci troviamo di fronte a un’offerta particolarmente allettante perché il prodotto già è interessante di suo, e scontato così, per di più da Amazon, diventa davvero un’occasione da non farsi scappare. Chi lo mette in vendita è lo store ufficiale di MSI, direttamente su Amazon, che vuol dire beneficiare della spedizione Prime e di tutti i vantaggi che ne conseguono.

La versione del notebook MSI Katana GF66 in promozione, come anticipato è la più recente, quella con Intel Core di dodicesima generazione (i7-12700H), scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050, SSD M.2 PCIe 4.0 da 512 GB e 16 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz. Per il resto, è un portatile dotato di uno schermo IPS da 15,6 pollici di diagonale con refresh rate a 144 Hz, sistema di raffreddamento dedicato, Wi-Fi 6, e così via.

Ciò detto, passiamo all’offerta di Amazon in questione. MSI Katana GF66, in questa specifica versione lo potete acquistare su Amazon al prezzo di 999 euro invece di 1.399, un prezzo davvero interessante che, difficilmente, rimarrà tale per molto.

Acquista MSI Katana GF66 con i7-12700H e RTX 3050 in offerta a 999 euro invece di 1399

