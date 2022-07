Il numero crescente di dispositivi connessi alla Rete fa sì che molto spesso un solo router in casa non sia sufficiente. Se poi si tratta del modem/router fornito da chi offre la connessione Internet, è probabile che non sia in grado di reggere più di una dozzina di dispositivi. Se avete deciso di riempire la casa di dispositivi intelligenti, lampadine, interruttori, prese e tutto quello che serve per la smart home, la soluzione ideale è quella di acquistare un router WiFi da collegare al modem e da utilizzare per mettere in rete i vari dispositivi IoT.

Redmi Router AX3000

L’offerta odierna di TomTop, noto store online che spedisce anche nel nostro Paese a condizioni estremamente vantaggiose, propone oggi Redmi Router AX3000, un router davvero performante e dal prezzo particolarmente aggressivo. È dotato di un chipset Qualcomm che alla CPU affianca anche una NPU in grado di gestire al meglio la banda disponibile e i dispositivi connessi, grazie anche ai 256 MB di memoria RAM.

Si tratta di un router WiFi 6, con doppia banda WiFi a 2,4 e 5 GHz, con una banda di 2976 Mbps che garantisce prestazioni ottimali in ogni situazione d’uso. È dotato di quattro antenne esterne ad alto guadagno con una struttura che permette di massimizzare la copertura e la distanza di trasmissione.

Previous Next Fullscreen

Oltre a una porta WAN, da utilizzare per connettersi al modem, dispone di 3 porte RJ45 a 1.000 Mbps con la possibilità di connettere tramite WiFi fino a 128 dispositivi, con il supporto alle soluzioni Mesh di Xiaomi. Sono supportati i protocolli di sicurezza WPA-PSK, WPA2-PSK e WPA3-SAE e il controllo delle impostazioni può avvenire sia tramite interfaccia web che tramite mobile app (Xiaomi Home) disponibile sia per dispositivi Android che iOS.

Potete acquistare Redmi Router AX3000 su TomTop a soli 44,86 euro, prezzo che include le spese di spedizione dai magazzini tedeschi. Niente dazi doganali quindi, ne costi aggiuntivi visto che anche l’IVA è già inclusa nel prezzo. A seguire il link per l’acquisto diretto da TomTop.

Acquista Redmi Router AX3000 su TomTop

Informazione Pubblicitaria