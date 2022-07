Sulla popolare piattaforma di aste online eBay arriva una nuova interessante iniziativa volta a promuovere alcuni brand cinesi che gli appassionati di tecnologia conoscono già molto bene ma che per i meno esperti potrebbero essere poco noti.

Da Xiaomi a POCO, da Blackview a Umidigi, senza scordarsi di XGODY, Dreame, Roborock, Proscenic, MooSoo, Ultenic, Amazfit, Bear, Doogee, Anycubic e Aukitel. In pratica, c’è l’imbarazzo della scelta.

Ecco come il team di eBay descrive questa nuova interessante promozione, che si focalizza su smart home, dispositivi indossabili e telefonia:

Xiaomi si è spinta anche oltre gli smartphone, offrendo le proprie soluzioni per la smart home, dal purificatore d’aria alle telecamere di sicurezza. Rimanendo in tema casa, poi, ci sono tanti altri neonati brand asiatici che hanno scelto di renderci più facile il momento delle pulizie grazie ai loro aspirapolveri intelligenti: Dreame, Roborock, Proscenic, Moosoo e Ultenic sono solo alcuni dei nomi tra cui scegliere. Scopri come rendere la tua vita più smart grazie ai nuovi brand del Sol Levante: su eBay puoi trovare i loro prodotti a prezzi straordinari!

Tanti sconti su eBay

In particolare, sono due le possibilità offerte dalla piattaforma per chi desidera acquistare uno dei prodotti in promozione di questi brand:

un coupon con uno sconto del 10% (trovate la pagina dedicata seguendo questo link)

(trovate la pagina dedicata seguendo questo link) un coupon con uno sconto di 10 euro (trovate la pagina dedicata seguendo questo link)

E così tra i prodotti che sarà possibile acquistare in offerta su eBay con uno sconto del 10% vi sono i seguenti (si tratta di un elenco a titolo esemplificativo):

Non ci resta altro da fare che augurarvi buoni acquisti.