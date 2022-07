Continua il percorso di avvicinamento alla nuova generazione di processori Intel Raptor Lake, ovvero gli Intel Core di tredicesima generazione, che si porrà come erede della attuale famiglia Alder Lake di dodicesima generazione.

Qualche settimana fa era stato il prossimo Intel Core i9-13900K protagonista di un primo benchmark dal quale si evinceva il consistente passo in avanti rispetto al modello analogo della attuale generazione, ovvero il Core i9-12900K. I rumor del giorno, invece, riguardano il prossimo Intel Core i7-13700K, anch’esso protagonista di alcuni benchmark sulla nota piattaforma GeekBench in due configurazioni con schede madri “identiche”, una con memoria RAM DDR5 e una con memoria RAM DDR4: in particolare, oltre alle migliorie rispetto all’analogo processore della generazione precedente, viene evidenziata una differenza prestazionale tra le due versioni provate.

Intel Core i7-13700K: la memoria DDR5 dà un 20% in più di prestazione rispetto alla DDR4

Il popolare database di Geekbench accoglie un nuovo punteggio relativo alla prossima CPU Intel Core i7-1300K a 16 core, prossima CPU di fascia alta del colosso di Santa Clara: a differenza di un precedente punteggio entrato all’interno del database, stavolta il processore è stato testato con memoria DDR5 in luogo della memoria DDR4.

È possibile confrontare i due risultati perché questo nuovo processore Intel Raptor Lake è stato testato, nei due casi, con schede madri praticamente identiche: una ASRock Z690 Steel Legend WiFi 6E nel benchmark precedente e una ASRock Z690 Steel Legend WiFi 6E/D5 nel benchmark più recente; l’unica differenza tra queste due schede madri risiede nella tipologia di memoria supportata, DDR4 a 3600 MHz per la prima e DDR5 a 5200 MHz per la seconda. In entrambi i casi, la configurazione prevedeva 32 GB di memoria RAM.

L’unico cambiamento tra le due configurazioni, ovvero la variazione di tecnologia e velocità della memoria RAM messa a supporto, ha prodotto un miglioramento di circa il 20% nel punteggio complessivo in multi-core (19811 punti contro 16542 punti, +20%), mentre il punteggio sul single-core sono praticamente invariate (leggermente peggio, ad essere onesti, 2069 punti contro 2090 punti, -1%).

Anche l’Intel Core i5-13600K protagonista della stessa “sfida” interna

Qualche giorno fa, invece, la stessa sorte era toccata ad un altro meglio della famiglia Intel Raptor Lake, ovvero il prossimo Intel Core i5-13600K, un processore dotato di una CPU a 14 core. Sebbene non fossero riportate le specifiche riguardanti il quantitativo o la velocità delle memorie, anche questo processore è stato testato sia con memorie DDR5 che con memorie DDR4.

In questo caso, la versione con memorie DDR5 fa meglio della versione con memorie DDR4 sia in single-core (2012 punti contro 1980 punti, +2%) che in multi-core (16054 punti contro 14425 punti, +11%); la forbice nel punteggio multi-core, però, si riduce. Nella tabella sottostante, sono riportati i punteggi, in single-core e multi-core, ottenuti su Geekbench 5.0 dagli inediti processori Intel Raptor Lake di tredicesima generazione, dagli omologhi Intel Alder Lake di dodicesima generazione e dai diretti concorrenti della serie Ryzen di AMD.

Quello che si evince da entrambi i test, dunque, è che la scelta della tecnologia della memoria, specie per i benchmark e per tutti i test legati alla memoria stessa, sia molto importante: tuttavia, è chiaro che trattandosi di benchmark non possiamo avere un quadro certo che questi dati troveranno riscontro in situazioni e scenari reali di utilizzo. A proposito, vi rimandiamo alla nostra guida per la scelta tra le migliori RAM di questo mese.

Il processore di punta della generazione Intel Raptor Lake, ovvero l’Intel Core i9-13900K dotato di CPU a 24 core, è già stato protagonista di benchmark in configurazione con memoria RAM di tipologia DDR5 ed è entrato in classifica sul database di Geekbench come primo della classe.

Tutte le CPU della serie K dei prossimi Intel Raptor Lake dovrebbero essere presentati tra settembre e ottobre di quest’anno: nella tabella riportata qui sopra, vengono confrontati gli esponenti della serie K degli Intel Raptor Lake con gli attuali esponenti degli Intel Alder Lake.

Intorno al mese di gennaio del 2023, poi, è previsto l’arrivo di altri esponenti delle CPU Intel Core di tredicesima generazione.

