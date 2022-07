Xiaomi ha appena lanciato in Cina un nuovo prodotto per la smart home sulla sua piattaforma di crowdfunding Youpin. Il nuovo Xiaomi Smart Home Display 6 è stato annunciato tramite l’account ufficiale Weibo dell’azienda e sfoggia un design compatto con un display da 6 pollici.

Caratteristiche principali di Xiaomi Smart Home Display 6

Frontalmente Xiaomi Smart Home Display 6 offre un display da 6 pollici e un altoparlante appena sotto, mentre lateralmente è disponibile un pulsante in grado di disattivare il microfono e l’assistente vocale XiaoAi per una migliore privacy. Per lo stesso motivo anche la fotocamera anteriore da 2 megapixel progettata sia per il monitoraggio remoto che per le videochiamate può essere oscurata tramite uno slider fisico.

Sul retro il nuovo smart display di Xiaomi offre un supporto regolabile per variare l’inclinazione, inoltre il dispositivo supporta il sistema MIUI Home e può identificare i bambini e attivare la relativa modalità con controlli parentali.

Xiaomi Smart Home Display 6 è utilizzabile come hub di controllo centrale per la gestione dei dispositivi della casa intelligente, inoltre può dialogare con lo Smart Home Display 10 per controllare anche i dispositivi intelligenti separatamente.

Disponibilità e prezzo di di Xiaomi Smart Home Display 6

Xiaomi Smart Home Display 6 è attualmente in preordine in Cina con un prezzo di 349 Yuan (circa 50 euro). Al momento non abbiamo informazioni in merito a una eventuale disponibilità del prodotto a livello globale.

