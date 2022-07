Quale palcoscenico migliore del Comic-Con 2022, che si è svolto lo scorso fine settimana a San Diego, California, per presentare quattro nuovi set LEGO ispirati al campione di incassi Avatar? La convention è infatti dedicata al mondo delle arti, del cinema e dei fumetti e rappresenta un ottimo trampolino di lancio per i nuovi set, che arriveranno sul mercato nel prossimo autunno.

Quattro set per celebrare Avatar

In vista dell’arrivo di Avatar: La Via dell’acqua, che sarà nelle sale cinematografiche a partire dal mese di dicembre, il Gruppo LEGO ha annunciato quattro nuovi set, che si aggiungono a quello anticipato qualche settimana fa in occasione del LEGO CON 2022. In quell’occasione era stato mostrato il set Toruk Makto e l’Albero delle anime LEGO Avatar, che ricreava una delle più belle scene del film diretto da James Cameron.

Scopriamo dunque nel dettaglio i set annunciati ufficialmente oggi, che arriveranno nei LEGO Store, su LEGO.com e nei migliori negozi di giocattoli a partire dal primo ottobre 2022.

Neytiri e Thanator vs. Quaritch con tuta AMP LEGO Avatar

Questo set permette di ricreare la scena che vede Neytiri salire su un Thanator, un animale carnivoro nativo di Pandora collegandosi tramite il Na’vi kuru (la terminazione neurale a forma di coda che gli indigeni proteggono coi loro capelli) per sconfiggere il Colonnello Quaritch protetto dalla sua tuta AMP. Gli elementi fosforescenti consentono di ricreare al meglio l’ambiente della foresta pluviale.

Potete inserire il colonnello nell’armatura per frenetiche azioni di gioco o mettere in posa i due rivali per ricreare una delle scene del film. Il set è composto da 560 pezzi e sarà in vendita su LEGO.COM a 44,99 euro.

Il primo volo sulla banshee di Jake e Neytiri LEGO Avatar

Altrettanto emozionante e iconica è la realizzazione del set dedicato al primo volo sulla Banshee che Jake effettua insieme a Neytiri. In questo modo Jake ha modo di collegarsi alla magnifica creatura, volare fino alle nuvole e vedere le montagne fluttuanti, di cui è possibile ricreare una sezione utilizzando anche elementi fosforescenti.

Anche in questo caso la costruzione è particolarmente dettagliata e permette ai più piccoli di giocare divertendosi e ai più grandi di mettere in posa i vari elementi per ricostruire, insieme agli altri set, veri e propri scenari del film. Il set Il primo volo sulla banshee di Jake e Neytiri LEGO Avatar sarà in vendita dal primo ottobre su LEGO.com a 54,99 euro ed è composto da 572 pezzi.

Montagne fluttuanti: Sito 26 e Samson RDA LEGO Avatar

Il set più grande tra quelli annunciati oggi, composto da ben 887 pezzi, consente di ricostruire l’elicottero SA-2 Samson per raggiungere il Sito 26 e analizzare la flora del pianeta nel laboratorio mobile della dottoressa Grace. Il set include due minifigure di Jake, sia in forma umana sia nella versione Na’vi, oltre ad altre 3 minifigure (la dottoressa Grace, Trudy e Norm).

Non manca un Direhorse, a cui Jake e Norm possono connettersi per esplorare l’area circostante, per poi tornare a fare rapporto dalla dottoressa. A completare il set troviamo alcuni elementi di ambientazione, realizzati ancora una volta con elementi fluorescenti, che combinati agli altri set permettono di ricostruire la propria versione di Pandora. Il set sarà in vendita su LEGO.com al prezzo di 99,99 euro dal primo ottobre.

LEGO BrickHeadz Jake Sully e il suo Avatar

L’ultimo set dedicato al mondo di Avatar è invece pensato per gli appassionati della fortunata serie BrickHeadz e permette di ricostruire le due versioni di Jake. Quella umana, con il protagonista costretto su una sedia a rotelle a causa di un infortunio occorsogli nel corpo dei Marine, e quella Na’vi, dove invece sparisce ogni forma di limitazione.

La figura di Jake può essere rimossa dalla sedia a rotelle, mentre la versione Na’vi è dotata di lancia, Il set, composto da 246 pezzi, sarà in vendita a partire dal primo ottobre al prezzo di 19,99 euro su LEGO.com.