TIMVISION propone una rinnovata offerta pensata per gli amanti dello sport, ma non solo: si tratta del pacchetto TIMVISION Calcio e Sport, che permette di avere a portata di mano l’intrattenimento di TIMVISION, la Serie A con DAZN, i film, le serie TV e le partite di Champions League con Infinity+ e il TIMVISION Box a un prezzo scontato. In più si inizia a pagare da settembre. Vediamo nel dettaglio in cosa consiste la proposta.

TIMVISION Calcio e Sport: fino al 31 agosto offre TIM

La rinnovata offerta TIMVISION, se attivata entro il 30 luglio 2022, prevede un costo di 0 euro al mese fino al 1° settembre, per poi passare a 19,99 euro al mese per i successivi 12 mesi e a 29,99 euro al mese dal settembre 2023. L’unica spesa da fare subito è quella riguardante l’attivazione di 19,99 euro, in promozione a 9,99 euro per chi è già in possesso del TIMVISION Box. Tutte le emozioni del calcio e dello sport in un unico pacchetto, che comprende anche film e serie TV grazie all’abbonamento Infinity+ incluso, e il decoder TIMVISION Box da ricevere direttamente a casa.

Cosa include esattamente la proposta TIMVISION Calcio e Sport?

DAZN con tutta la Serie A e non solo: 10 partite su 10 di tutti i turni di Serie A (di cui 7 in esclusiva), tutte le partite di UEFA Europa League, i migliori match della UEFA Conference League, i canali tematici di Milan e Inter, Eurosport, tutta la Serie B, tutta La Liga, il football americano della NFL, le sfide di boxe e non solo (su un massimo di due dispositivi contemporaneamente e con DAZN Plus fino a fine ottobre 2022); chi ha già l’abbonamento può mantenere il proprio account.

con tutta la Serie A e non solo: 10 partite su 10 di tutti i turni di Serie A (di cui 7 in esclusiva), tutte le partite di UEFA Europa League, i migliori match della UEFA Conference League, i canali tematici di Milan e Inter, Eurosport, tutta la Serie B, tutta La Liga, il football americano della NFL, le sfide di boxe e non solo (su un massimo di due dispositivi contemporaneamente e con DAZN Plus fino a fine ottobre 2022); chi ha già l’abbonamento può mantenere il proprio account. Infinity+ con Champions League, film e serie TV: 104 partite della UEFA Champions League, con l’aggiunta di migliaia di contenuti tra film, serie TV e cartoni, anche in 4K e su un massimo di 2 schermi contemporaneamente.

con Champions League, film e serie TV: 104 partite della UEFA Champions League, con l’aggiunta di migliaia di contenuti tra film, serie TV e cartoni, anche in 4K e su un massimo di 2 schermi contemporaneamente. Tanto intrattenimento con Mediaset , Discovery+ ed Eurosport : inclusi anche film, serie TV, produzioni originali, tutto il catalogo Discovery+, il meglio dei contenuti Mediaset degli ultimi 7 giorni e tutti gli eventi sportivi di Eurosport Player (incluso per 12 mesi).

, ed : inclusi anche film, serie TV, produzioni originali, tutto il catalogo Discovery+, il meglio dei contenuti Mediaset degli ultimi 7 giorni e tutti gli eventi sportivi di Eurosport Player (incluso per 12 mesi). TIMVISION Box: incluso anche il decoder che permette di accedere alle app e ai servizi di streaming inclusi nell’abbonamento e non solo; compatibile con Disney+, Netflix, Prime Video, YouTube e altre app grazie al sistema operativo Android TV, ma anche con lo standard DVB-T2 del digitale terrestre; offre anche comandi vocali e Chromecast integrato per la trasmissione di video e musica dallo smartphone alla TV.

La promozione TIMVISION Calcio e Sport è disponibile sia per i clienti TIM con servizio di rete fissa (anche attivato contestualmente) sia per i clienti di altri operatori. L’offerta include abbonamenti dal valore totale di 44,97 euro al mese (TIMVISION del valore di 6,99 euro, DAZN del valore di 29,99 euro, Infinity+ del valore di 7,99 euro).

