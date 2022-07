Come annunciato nelle scorse settimane, DAZN si prepara a rinnovare la sua offerta affiancando all’abbonamento “base” anche il nuovo profilo DAZN Plus che garantirà la possibilità di usufruire della “doppia utenza” e, quindi, di accedere alla piattaforma da due dispositivi con IP differenti utilizzando lo stesso account. DAZN Plus sarà parte integrante anche dell’offerta TIMVISION che consentirà ai già clienti ed ai nuovi clienti di poter accedere alla nuova versione di DAZN senza costi aggiuntivi ma per un tempo limitato. Ecco i dettagli relativi alla nuova promozione:

DAZN Plus sarà disponibile per i clienti TIMVISION: doppia utenza senza costi extra fino a fine ottobre

A partire dal mese di luglio, TIMVISION Calcio e Sport e TIMVISION Gold, le due offerte con DAZN incluso di TIMVISION, si rinnovano. Per tutti i nuovi clienti che attivano una di queste offerte c’è ora la possibilità di accedere ai vantaggi di DAZN Plus.

Il nuovo profilo di visione di DAZN (disponibile a 39,99 euro al mese invece di 29,99 euro al mese della versione base) garantisce la possibilità di sfruttare la “doppia utenza” con la visione in contemporanea da due dispositivi, senza alcuna restrizione per quanto riguarda gli IP.

Stando a quanto annunciato da TIM, per tutti i nuovi clienti TIMVISION e per i già clienti TIMVISION, DAZN Plus sarà incluso fino al 31 ottobre 2022. Non sono, quindi, previsti costi aggiuntivi per poter beneficiare della doppia utenza e del nuovo profilo di visione con cui DAZN punta a risolvere il “problema” della condivisione degli account.

Al momento, non ci sono informazioni in merito a come cambierà l’offerta a partire dal prossimo mese di novembre. Le opzioni sono sostanzialmente due. TIM potrebbe rendere DAZN Plus parte integrante delle sue offerte TIMVISION, per nuovi e già clienti, senza costi aggiuntivi.

La seconda ipotesi, decisamente più probabile, prevede il possibile debutto di un’opzione apposita che introduca la possibilità di passare dal piano base alla versione Plus di DAZN a fronte di un costo aggiuntivo che potrebbe essere scontato rispetto ai 10 euro al mese richiesti da DAZN.

Ricordiamo, inoltre, che DAZN Plus, oltre alla doppia utenza, garantisce agli utenti la possibilità di registrare fino a 6 dispositivi con il proprio account (contro i due previsti per l’abbonamento base) garantendo una maggiore flessibilità nell’accesso alla piattaforma.

Grazie all’offerta TIMVISION, quindi, è possibile evitare, almeno per il momento, gli aumenti legati all’introduzione di DAZN Plus per continuare a sfruttare la doppia utenza senza dover passare al piano da 39,99 euro al mese annunciato il mese scorso dalla piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport che, ricordiamo, trasmette tutte le partite di Serie A, di cui 7 per turno in esclusiva.

Le offerte TIMVISION con DAZN incluso

Per accedere a DAZN tramite TIMVISION è possibile optare per una delle seguenti proposte:

TIMVISION Calcio e Sport : il pacchetto include DAZN (con profilo Plus attivo fino al 31 ottobre), 12 mesi di Infinity+ e tutti i contenuti TIMVISION con Discovery+ e Eurosport Player inclusi; l”offerta è gratuita fino al 31 agosto (per attivazioni entro il 30 luglio) e successivamente si rinnova a 19,99 euro al mese per 12 mesi; dal settembre del 2023, invece, l’offerta si rinnoverà al costo di 29,99 euro al mese

: il pacchetto include DAZN (con profilo Plus attivo fino al 31 ottobre), 12 mesi di Infinity+ e tutti i contenuti TIMVISION con Discovery+ e Eurosport Player inclusi; l”offerta è gratuita fino al 31 agosto (per attivazioni entro il 30 luglio) e successivamente si rinnova a dal settembre del 2023, invece, l’offerta si rinnoverà al costo di 29,99 euro al mese TIMVISION Gold: quest’offerta aggiunge al pacchetto Calcio e Sport anche Netflix (con piano Standard) e Disney+; l’offerta ha un costo di 10 euro al mese fino al 31 agosto e successivamente si rinnova a 30,99 euro al mese per 12 mesi; dal settembre del 2023, invece, l’offerta si rinnoverà al costo di 45,99 euro al mese

Le offerte TIMVISION possono essere attivate direttamente online, senza la necessità di attivare altri abbonamenti con TIM. Per tutte le proposte è sempre incluso il TIMVISION Box. I clienti che hanno già il Box non dovranno sostenere alcun costo iniziale mentre per chi non ha il Box è previsto un contributo di attivazione di 19,99 euro una tantum.

Con il TIMVISION Box è possibile accedere al nuovo digitale terrestre oltre che a tutte le principali app dei servizi di streaming. Il Box è basato su Android TV e supporta comandi vocali e Chromecast. Per scegliere e attivare una nuova offerta TIMVISION con DAZN incluso è possibile fare riferimento al link riportato qui di seguito:

>> Scopri le offerte TIMVISION con DAZN Plus incluso <<

Ricordiamo, infine, che è possibile attivare un abbonamento a DAZN in modo indipendente da TIMVISION. Il costo dell’abbonamento base è di 29,99 euro al mese mentre la versione Plus, con la doppia utenza inclusa, presenta un costo di 39,99 euro al mese. DAZN non prevede vincoli ed è possibile annullare il rinnovo automatico in qualsiasi momento e senza alcuna penale o costo di uscita.