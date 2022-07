WhatsApp Beta per Windows accoglie una nuova UI della galleria

Il team di sviluppo di WhatsApp è sempre al lavoro per introdurre nuove funzioni e miglioramenti nelle app per Android, iOS e Desktop a partire dal ramo beta per la fase di test e, a tal proposito, si segnala che l’ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta per Windows comprende anche un aggiornamento grafico per la galleria in app.

WhatsApp Beta per Windows: novità dell’aggiornamento

Un paio di giorni addietro vi avevamo raccontato di come WhatsApp avesse semplificato la vita agli utenti dell’app per Windows attraverso le nuove risposte rapide alle notifiche, ebbene, con lo stesso aggiornamento per il ramo Beta approdato nel Microsoft Store la scorsa settimana, il team di sviluppo ha messo mano anche alla galleria in app.

La novità grafica attiene alla UI della galleria che viene mostrata nel momento in cui l’utente va ad aprire un file multimediale. Come potete vedere dallo screenshot riportato di seguito, la nuova veste grafica della galleria in app di WhatsApp Beta per Windows ricorda molto da vicino quella implementata in WhatsApp Desktop nella versione Electron dell’app e, peraltro, risulta già molto stabile e perfettamente utilizzabile. In aggiunta a questo, gli utenti della stessa versione beta hanno confermato la presenza di importanti miglioramenti in termini di prestazioni, senza dimenticare la sincronizzazione degli adesivi utilizzati tra smartphone e app per desktop.

Se da una parte è vero che WhatsApp per Windows non è ancora un’applicazione completa, difettando di diverse funzioni, dall’altra tutte le aggiunte degli aggiornamenti recenti rendono conto di un percorso ormai segnato che la porterà a raggiungere e superare WhatsApp Desktop.

Come scaricare e/o aggiornare WhatsApp Beta UWP per Windows

Se siete interessati a scaricare WhatsApp Beta per Windows 2.2227.2.0 e provare in anteprima le novità via via introdotte nel client UWP (Universal Windows Platform) dell’app per i sistemi operativi di Microsoft, la potete trovare direttamente sul Microsoft Store cliccando su questo link. Se invece l’avete già installata, potete verificare l’eventuale presenza di aggiornamenti dal Microsoft Store, seguendo il percorso “Raccolta > Recupera aggiornamenti”.