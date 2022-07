Huawei potrebbe avere in serbo novità interessanti per l’evento del 27 luglio 2022: tra i prodotti che potremo conoscere ci sarà forse una nuova versione di uno smartwatch già disponibile sul mercato. Stiamo parlando di Huawei Watch 3 Pro ECG: ecco cosa sappiamo a meno di due settimane dalla possibile presentazione.

Huawei Watch 3 Pro ECG

L’evento Huawei del 27 luglio si avvicina e con esso aumentano rumor e indiscrezioni sulle novità in arrivo insieme ad HarmonyOS 3.0. Tra queste dovrebbe esserci una nuova versione di Huawei Watch 3 Pro, lo smartwatch lanciato lo scorso anno in compagnia di diversi altri prodotti del marchio.

In base a quanto trapelato su Weibo, si tratterebbe di Huawei Watch 3 Pro ECG, una nuova variante che potrebbe offrire funzionalità più avanzate per l’attività fisica e il monitoraggio della salute. La funzione elettrocardiogramma (ECG) consentirebbe agli utenti di registrare dati precisi coi quali potrebbe essere possibile prevenire attivamente il rischio di malattie vascolari. Proposta per la prima volta su Huawei Watch GT 2 Pro e quindi su Huawei Watch GT 3 Pro, potrebbe ora allargarsi a Huawei Watch 3 Pro con questa nuova versione.

Per il momento non sono stati diffusi altri dettagli sulle specifiche dello smartwatch, ma il resto dell’hardware dovrebbe rimanere fedele a quello del modello attualmente in commercio (anche se potrebbe esserci qualche cambiamento nella batteria). Lanciato nel giugno 2021, Huawei Watch 3 Pro offre display AMOLED da 1,43 pollici a risoluzione 466 x 466, SoC HiSilicon Hi6262 affiancato da 2 GB di RAM e da 16 GB di memoria interna, connettività 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS e NFC, oltre a una batteria da 790 mAh che garantisce circa 7 giorni di utilizzo (o fino a 21 in super risparmio energetico).

Huawei non ha rilasciato per ora dettagli ufficiali al riguardo, ma ci aspettiamo novità nei prossimi giorni e una presentazione durante l’evento del 27 luglio 2022. Continuate a seguirci perché vi terremo aggiornati.

In copertina Huawei Watch Fit

Potrebbe interessarti: Recensione Huawei Watch 3