Il visore Magic Leap 2 è la nuova versione del dispositivo di realtà mista lanciato nel 2018 e tra i vari miglioramenti presenta un campo visivo più ampio, ma anche un prezzo più elevato.

Si tratta di un prodotto aziendale che Magic Leap ha già distribuito a un numero limitato di partner, tra cui la società neurotech SyncThink e altre società mediche.

Magic Leap 2 è disponibile in tre pacchetti che variano principalmente in base al supporto software e allo scopo previsto. Il pacchetto “Base” da 3.299 dollari include il visore e una garanzia limitata.

L’opzione “Developer Pro” da 4.099 dollari aggiunge strumenti software di sviluppo e accesso alle prime versioni del software, ma è limitata allo sviluppo interno.

Il pacchetto “Enterprise” da 4.999 dollari comprende aggiornamenti software trimestrali e strumenti per gestire l’implementazione del visore all’interno di un’organizzazione.

Tutti i pacchetti vengono forniti con il visore Magic Leap 2, l’unità centrale che lo alimenta e il controller remoto, ma rispetto alla prima versione venduta a partire da 2.295 dollari il nuovo kit è stato snellito e alleggerito da 316 grammi a 260 grammi. Il visore offre un campo visivo ampliato di 70 gradi che è significativamente migliore rispetto al suo predecessore, pur essendo ancora limitato.

Magic Leap sottolinea che il prodotto è progettato per l’uso aziendale e non per il consumatore, tuttavia la società ha espresso la volontà di rientrare nel mercato consumer in futuro, anche in vista degli sviluppi del settore legato al metaverso in questo ambito.

Il visore Magic Leap 2 verrà lanciato il 30 settembre

Magic Leap 2 sarà acquistabile dal 30 settembre in diversi mercati, inclusi Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Spagna e Regno dell’Arabia Saudita, mentre il lancio in Giappone e Singapore è previsto per la fine del 2022. Maggiori informazioni sul prodotto sono disponibili qui.

