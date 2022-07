Una manciata di ore prima dell’Eurobike 2022, la fiera della bicicletta che quest’anno si tiene a Francoforte da oggi, fino al 17 luglio 2022, Shimano ha svelato il sistema di frenata ABS per e-bike. È una soluzione sviluppata in collaborazione con Blubrake, un’azienda italiana nata a Milano, ma con filiali in Germania e Taiwan, un’azienda specializzata proprio nei sistemi di frenata per biciclette, il cui obiettivo ultimo è renderle più sicure e quindi più accessibili. La soluzione in questione, sviluppata in collaborazione con Shimano, è dedicata sia alle bici elettriche a pedalata assistita in versione standard, sia alle bici cargo elettriche.

Il sistema di frenata ABS per e-bike firmato Shimano e Blubrake

Si chiama Shimano ABS by Blubrake la soluzione in questione e le due aziende la presentano come efficace nel ridurre notevolmente il rischio di bloccaggio della ruota anteriore e di sollevamento della ruota posteriore, anche nelle frenate d’emergenza. Da ciò ne dovrebbe conseguire una maggiore sicurezza e un’inferiore probabilità di cadute, rendendo di conseguenza più sicure le bici elettriche e le e-cargo bike, i mezzi ai quali la tecnologia è destinata. Il tutto è integrabile nei diversi telai e offre un’ampia compatibilità con le gamme di freni di Shimano destinate alle e-bike.

In occasione della presentazione di Shimano ABS by Bluebrake, Fabio Todeschini, CEO di Blubrake ha dichiarato: siamo particolarmente orgogliosi di presentare questo prodotto, frutto di una partnership che beneficia di un dialogo tecnico e industriale che è costante e che porta sul mercato un prodotto che migliora in maniera attiva la sicurezza in frenata delle e-bike. Sin dall’inizio abbiamo investito in Ricerca e Supporto per offrire prodotti all’avanguardia facili da usare e per tutti i nostri clienti, indipendentemente dal contesto. Tutto questo, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo della mobilità di oggi: connessa, smart e sostenibile.

Il sistema ABS di Shimano e Blubrake è composto da un sensore di velocità con una ruota fonica, il cui flusso di dati, combinato, viene utilizzato da un’unità principale per calcolare in tempo reale la dinamica della bicicletta al fine di rilevare ed evitare eventuali blocchi della ruota anteriore. All’occorrenza tale unità va a controllare autonomamente la pinza del freno per evitare il bloccaggio, in sostanza.

Le aziende non hanno comunicato nulla per quel che riguarda i prezzi, la disponibilità e altro, ma per maggiori dettagli e informazioni al riguardo vi suggeriamo di visitare la pagina dedicata di Shimano, o il sito web di Blubrake.

Forse ti sei perso: Migliori bici elettriche del 2022: ecco tutti i nostri consigli del mese