Ha preso il via da qualche minuto l’edizione 2022 dell’Amazon Prime Day, l’evento che il colosso dell’e-commerce dedica agli iscritti al programma Amazon Prime. Giunto all’ottava edizione, anche quest’anno gli appassionati di shopping avranno a disposizione 48 ore per approfittare di numerosi sconti e promozioni su decine di migliaia di prodotti.

Tra questi, per la gioia degli amanti della smart home, non mancano i prodotti Aqara che per l’occasione godono di uno sconto valido fino alla mezzanotte di domani 13 luglio. Ricordiamo che da qualche mese il noto brand vende i suoi prodotti anche su Amazon e mai come in occasione del Prime Day l’acquisto è particolarmente conveniente.

Scopriamo insieme quali sono i prodotti in offerta, con un breve riepilogo delle caratteristiche e funzioni di ognuno e con il prezzo scontato.

Il sensore di umidità e temperatura Aqara è uno dei primi oggetti da inserire in una smart home. Richiede un hub Zigbee per funzionare ed è compatibile con diversi sistemi di domotica, inclusi Apple HomeKit, IFTTT e Alexa. In questo modo potete accendere automaticamente un condizionatore o un ventilatore qualora la temperatura superasse una determinata soglia, o un deumidificatore se l’aria è troppo umida. Non ha un display per cui la batteria a bottone garantisce una lunghissima autonomia. Scoprite il prezzo speciale per il Prime Day.

In una smart home non può certo mancare il sensore di movimento Aqara P1, che utilizza il protocollo Zigbee e che dispone di un sistema di rilevamento della luce. In questo modo potete accendere la luce quando entrate in una stanza, ma solo se la luminosità è al di sotto di una determinata soglia. Allo stesso modo potete utilizzarlo come sistema di allarme, ma anche per illuminare il portoncino d’ingresso di notte e molto altro. La batteria a bottone ha un’autonomia di ben cinque anni, un vero record in questo mercato. Scoprite la promozione di Amazon Prime Day.

Aqara Camera Hub G3 è la soluzione ideale per avviare una smart home Aqara. Oltre alle classiche funzioni di telecamera di sicurezza, con riconoscimento del volto, controllo tramite gesture e visione notturna, funge anche da hub Zigbee 3.0 per poter gestire i vari sensori in casa. L’obiettivo grandangolare da 110 gradi, abbinato ai motori pan e tilt, permette di coprire fino a 340 gradi, con funzione di riconoscimento dei volti, degli animali, e di scansione automatica, per essere utilizzata come sistema di allarme. Scoprite il prezzo promozionale valido per 48 ore. Qui trovate la nostra recensione.

Più economica, ma altrettanto ricca di funzioni, è Aqara Camera Hub G2H Pro, con visione notturna, audio bidirezionale e compatibilità con i principali sistemi di domotica. Dispone di un hub Zigbee 3.0 per controllare gli altri sensori Aqara anche da remoto. Ha un obiettivo ultra grandangolare da 146 gradi e una risoluzione FullHD per video stabili e chiari. Può essere utilizzata come sistema di allarme rilevando eventuali intrusi nei locali controllati. A questo link potete trovare la promozione speciale del Prime Day. Qui invece potete leggere la nostra recensione.

Aqara Smart Plug è il modo più semplice per rendere smart qualsiasi elettrodomestico, anche i più datati. Grazie alla connettività Zigbee 3.0 (richiede quindi un hub per funzionare) può essere controllata da remoto e consente di accendere o spegnere un dispositivo, come una lampada, un condizionatore, un ventilatore o una macchinetta del caffè. È inoltre possibile pianificare accensione e spegnimento, creando delle automazioni in combinazione con gli altri sensori della famiglia Aqara. Molto comodo anche il monitoraggio del consumo energetico per controllare, ad esempio, quando la lavatrice ha terminato il lavaggio. Scoprite il prezzo promozionale su Amazon.

Il più recente dei prodotti presentati da Aqara (è disponibile in Italia solo da ieri) è Aqara Curtain Driver E1, una soluzione a basso costo per rendere smart qualsiasi tenda a bastone o a binario. Utilizza il protocollo Zigbee 3.0 e per questo richiede un apposito hub per poter essere controllato. È compatibile con i principali assistenti vocali e integra un sensore di luminosità: in questo modo è possibile chiudere le tende se la luce esterna è troppo forte e riaprirle quando cala il sole. È ovviamente possibile integrarlo al proprio ecosistema e creare numerose automazioni sfruttando anche gli altri sensori presenti. Scoprite l’offerta per l’Amazon Prime Day.

Informazione Pubblicitaria