Proprio in occasione del Prime Day 2022 di Amazon, Huawei lancia una nuova promozione a tempo, la Huawei Crazy Week, che coinvolge prodotti di vario tipo. Si parte oggi, 12 luglio per chiudere giovedì 21, con una serie di offerte che riguardano portatili, cuffie, tablet, e ovviamente smartphone.

Oggi è anche il giorno a partire dal quale è possibile acquistare i nuovi portatili Huawei MateBook 16s e MateBook D 16 (di cui abbiamo già pubblicato la recensione), fino al 21 luglio appunto in offerta speciale perché rientranti nella Crazy Week di Huawei. Ecco tutti i dettagli e le altre offerte della promozione.

Huawei lancia la Crazy Week, e festeggia la disponibilità dei nuovi MateBook 16s e D 16

Le offerte per MateBook 16s e MateBook D 16

Senza stare a presentarveli ancora una volta, per maggiori informazioni sui nuovi Huawei MateBook 16s e MateBook D 16 vi rimandiamo al nostro articolo di lancio dedicato in cui abbiamo descritto tutte le caratteristiche tecniche, i dettagli e i prezzi.

Come anticipato, fino al 21 luglio, in occasione della Crazy Week di Huawei potete acquistarli in offerta sullo store del produttore. Ecco prezzi e link relativi:

In entrambi i casi, con 1,99 euro in più Huawei regala quanto segue: Huawei MatePad 11 in versione Wi-Fi 6 – 64 GB, oppure un tris composto da Huawei Mouse Swift, le cuffie Huawei FreeBuds Pro Ceramic White e Huawei Display 23,8, oppure il monitor Huawei MateBiew GT 27″ Edizione Standard.

Le altre offerte della Huawei Crazy Week

Come anticipato, oltre ai nuovi MateBook, lo store di Huawei in occasione della Crazy Week ha messo in vetrina un sacco di prodotti in offerta. La promozione si suddivide in 5 round, ognuno dei quali ha una durata di due giorni, periodo in cui verranno scontati determinati prodotti che, terminato il round torneranno al prezzo originario.

Il primo round è partito proprio oggi, 12 luglio 2022 e, per l’appunto terminerà domani sera. Oltre ai MateBook, queste sono le offerte da tenere d’occhio:

Come anticipato, ogni due giorni le offerte della Crazy Week di Huawei (fino al 21 luglio) cambiano, con i nuovi prodotti scontati che trovate in ogni caso nel link qui sotto. Per chi è alla ricerca di altro, vi ricordiamo che, oltre che per seguire in tempo reale il Prime Day di Amazon, il nostro canale Telegram fa da vetrina in cui trovare tutte le offerte più interessanti sulla tecnologia: ecco il link diretto per non perdervi nulla.

Tutte le offerte della Huawei Crazy Week (fino al 21 luglio 2022)

Offerte per categoria

Forse ti sei perso: Smartwatch in offerta per l’Amazon Prime Day? 5 occasioni da non farsi scappare