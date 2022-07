Si parte! L’Amazon Prime Day 2022 apre a una nuova ondata di offerte per tutte le tasche, sulla tecnologia e non solo, sui prodotti nuovi e non solo. Ebbene sì, perché anche il reparto Amazon Warehouse è coinvolto nel tutto, anzi diventa un vero e proprio coprotagonista indiscusso da oggi, con quella che è di fatto un’occasione da non farsi scappare, perché i prodotti compatibili con la promozione verranno scontati di un 20% extra, del doppio rispetto all’antipasto in vigore nei giorni scorsi. Ma seguiteci per saperne di più.

Tutte le offerte Amazon Warehouse del Prime Day 2022 (-20% solo il 12 e 13 luglio)

Il Prime Day 2022 sconta del 20% i prodotti di Amazon Warehouse

Era e resta una delle promozioni più interessanti, questa, perché in base alle proprie esigenze permette di risparmiare un sacco sull’acquisto di prodotti usati, resi dagli utenti e spesso e volentieri in condizioni pari al nuovo. Perché oltre al prezzo già ribassato, grazie a questa offerta dell’Amazon Prime Day 2022, è possibile approfittare di un 20% di sconto extra. E per di più gli acquisti effettuati beneficiano degli stessi vantaggi e garanzie degli altri. Non importa se i prodotti sono in condizioni accettabili, buone, ottime o “come nuovo”, i quattro livelli dipendenti dallo stato dei prodotti venduti su Amazon Warehouse.

Dalla mezzanotte di oggi, 12 luglio 2022, è possibile infatti ottenere il 20% di sconto extra su tutta la selezione di prodotti Amazon Warehouse. Le offerte riguardano praticamente ogni categoria, ma non è detto siano valide su tutti i prodotti presenti nel catalogo. Per questo, non solo in occasione dell’Amazon Prime Day 2022, torna utile il nostro canale Telegram prezzi.tech per rimanere sempre aggiornati sulle offerte dell’Amazon Warehouse e non solo: ecco il link per iscrivervi. Mentre a seguire trovate il collegamento che rimanda a tutte le offerte dell’Amazon Warehouse in vigore per il Prime Day 2022, con i prodotti scontati del 20%, come anticipato fino a domani, 13 luglio.

Tutte le offerte Amazon Warehouse attive (-20% il 12 e 13 luglio 2022)

Offerte per categoria

