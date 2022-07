Ci avviciniamo a grandi passi al momento del lancio ufficiale di Realme Watch 3 e una conferma ci arriva dalla certificazione ottenuta dallo smartwatch ad opera del Bluetooth SIG.

Così come viene reso noto da Mukul Sharma, sul sito dell’ente certificatore è apparso il nuovo smartwatch di Realme con modello numero RMW2108 e questo rappresenta uno degli ultimi step prima dell’esordio del device sul mercato.

Cosa sappiamo al momento di Realme Watch 3

Purtroppo il database del Bluetooth SIG non ci fornisce anticipazioni su quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche di Realme Watch 3, smartwatch che ha completato anche il procedimento di approvazione del BIS in India (passaggio necessario perché si possa procedere alla sua commercializzazione nel Paese asiatico).

Realme Watch 3 è apparso anche nel database dell’FCC (l’ente statunitense che si occupa di telecomunicazioni), grazie al quale abbiamo potuto scoprire che tra le caratteristiche del device vi sarà anche una batteria da 340 mAh (un po’ più grande, pertanto, rispetto a quella del suo predecessore) e che dovrebbe essere in grado di garantire agli utenti fino ad oltre 10 giorni di autonomia.

Tra le feature del suo predecessore (lanciato lo scorso anno e che vedete in copertina) troviamo uno schermo LCD touch a colori da 1,4 pollici con risoluzione 320 x 320 pixel e luminosità fino a 600 nit, un sensore per il calcolo della frequenza cardiaca (anche in tempo reale 24 ore su 24), la connettività Bluetooth 5.0, la misurazione del livello di ossigeno nel sangue, varie modalità sportive, le notifiche per chiamate, messaggi, promemoria e sveglia, una batteria da 315 mAh e una scocca resistente all’acqua (con certificazione IP68).

Purtroppo allo stato attuale non vi sono informazioni su quando Realme Watch 3 sarà lanciato e su quando arriverà effettivamente sul mercato. Sarà anche interessante scoprire se sarà commercializzato a livello globale e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.

