Nonostante siano sul mercato da parecchio tempo, le bilance intelligenti non sono ancora così diffuse nelle nostre case. Spesso preferiamo una “vecchia” bilancia meccanica o una bilancia digitale economia, magari presa al discount. Eppure è possibile portarsi a casa anche una bilancia smart con una spesa irrisoria, inferiore ai 10 euro.

Avete letto bene, dieci euro, una cifra davvero contenuta per acquistare una bilancia smart, prodotta da HONOR, un brand che nel tempo abbiamo imparato ad apprezzare per l’ottimo rapporto prezzo/qualità. HONOR Scale 2 DEXA, questo il nome completo della bilancia, non si limita ovviamente a fornire il peso ma aggiunge ben 14 dati relativi alla composizione corporea.

Caratteristiche

HONOR Scale 2 DEXA, come dicevamo, non è solo in grado di misurare il peso ma anche 14 parametri corporei, per avere un’idea più precisa dello stato di salute. In particolare la bilancia offre i dati relativi alla percentuale di grasso corporeo, grasso viscerale, massa muscolare, massa magra, BMR, percentuale di acqua, proteine, massa delle ossa, tipologia corporea, punteggio corporeo e età fisica.

Previous Next Fullscreen

La soluzione di HONOR utilizza la tecnologia DEXA, dual-energy X-Ray absorptiometry, utilizzata anche in campo medico, che garantisce risultati affidabili. Mentre vi state pesando la bilancia effettuerà anche la misurazione del battito cardiaco, registrandola insieme agli altri dati e associandola al vostro utente.

HONOR Scale 2 DEXA è infatti in grado di memorizzare i dati di un massimo di 50 utenti, riconoscendolo automaticamente quando salgono sulla bilancia (a meno che il peso non sia estremamente simile). I dati raccolti possono essere visualizzati su uno smartphone Android (non funziona con iOS) sul quale va installata la companion app.

Prezzo e disponibilità

Potete acquistare HONOR Scale 2 DEXA su TomTop, il noto store online, a soli 9,67 euro, ai quali dovrete aggiungere 4,53 euro per le spese di spedizione dai magazzini italiani, con tempi di consegna davvero ridotti.

Acquista HONOR Scale 2 DEXA su TomTop

Informazione Pubblicitaria