Non è un mistero che il Ministero dello Sviluppo Economico si stia dando da fare per cercare di accelerare la transizione digitale delle imprese del Paese. Ma se fino a ieri era ancora tutto quanto in via di definizione ecco che oggi arriva l’annuncio del MiSE, che comunica la prossima apertura delle domande per ottenere gli incentivi per le nuove tecnologie: dalla blockchain all’intelligenza artificiale, fino alle applicazioni del settore Intenet of Things. Si parte il 21 settembre 2022, con 45 milioni di euro sul piatto.

Gli incentivi del MiSE a favore della modernizzazione

Con la pubblicazione odierna del decreto che rende note le modalità e i termini previsti per presentare le domande di richiesta dei finanziamenti del Fondo per lo sviluppo di tecnologie e applicazioni di IA, blockchain e Internet of Things, può dirsi concretizzato il piano del MiSE a favore della modernizzazione.

La dotazione iniziale, come anticipato è pari a 45 milioni di euro ed è destinata alle imprese e ai centri di ricerca pubblici o privati, in forma congiunta o meno, i quali potranno richiedere tali incentivi al fine di realizzare progetti di ricerca e di innovazione tecnologica rientranti nel programma transizione 4.0, spiega il Ministero dello Sviluppo Economico nel relativo post odierno.

Sosteniamo gli investimenti delle imprese in tecnologie all’avanguardia con l’obiettivo di favorire la modernizzazione dei sistemi produttivi attraverso modelli di gestione sempre più interconnessi, efficienti, sicuri e veloci. La sfida della competitività richiede all’industria manifatturiera una costante capacità di innovare e di cogliere le potenzialità delle nuove tecnologie ha dichiarato in tale occasione il ministro Giancarlo Giorgetti.

Entrando più nel dettaglio del fondo previsto, il MiSE sottolinea che le spese rientranti nei canoni sono quelle non inferiori a 500 mila euro e non superiori a 2 milioni di euro. Quelli che seguono sono i settori strategici prioritari indicati:

industria e manifatturiero

sistema educativo

agroalimentare

salute

ambiente ed infrastrutture

cultura e turismo

logistica e mobilità

sicurezza e tecnologie dell’informazione

aerospazio

Come anticipato, il via è previsto il prossimo 21 settembre 2022. Per ulteriori dettagli, novità e informazioni vi invitiamo a consultare la pagina web dedicata del sito del Ministero dello Sviluppo.

