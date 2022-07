Tra le offerte Amazon di oggi c’è spazio anche per i notebook e, in particolare per l’ottimo Lenovo IdeaPad Gaming 3. Si tratta di un notebook da gaming economico, completo ed aggiornabile che può rappresentare la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un laptop in grado di offrire buone performance in gaming (anche con titoli più recenti) ad un prezzo particolarmente conveniente. Si tratta di un’offerta che anticipa l’imminente Amazon Prime Day, in programma il 12 e 13 luglio, garantendo un risparmio netto a chi sceglie di giocare d’anticipo sfruttando subito un’ottima promozione per un notebook da gaming. Vediamo tutti i dettagli relativi alla nuova offerta Amazon dedicata al notebook di casa Lenovo:

Lenovo IdeaPad Gaming 3 protagonista delle offerte Amazon di oggi: Ryzen 5 5600H ed RTX 3050 in sconto a 749 euro

Il nuovo Lenovo IdeaPad Gaming 3 è tra i protagonisti delle offerte Amazon di oggi. Il portatile di casa Lenovo viene, infatti, proposto al prezzo di 749 euro, caratterizzandosi come la soluzione giusta per tutti gli utenti in cerca di un notebook in grado di offrire ottime prestazioni, sia lato CPU che lato GPU, ad un prezzo accessibile e con la possibilità di aggiornare i componenti interni nel corso del tempo per registrare un ulteriore passo in avanti in termini di performance.

Alla base del notebook c’è il processore Ryzen 5 5600H che viene affiancato dalla scheda video dedicata NVIDIA RTX 3050 con 4 GB di memoria video GDDR6. A completare le specifiche tecniche del notebook di casa Lenovo troviamo 8 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD M.2. che rappresentano la base di partenza ideale per un PC con ampia possibilità di aggiornamento.

Sia la memoria RAM che lo storage sono espandibili. È possibile espandere la memoria RAM fino ad un massimo di 16 GB DDR4-3200. Per quanto riguarda lo spazio d’archiviazione c’è uno slot libero per un SSD M.2 2280 con possibilità di aggiungere fino a 1 TB di spazio aggiuntivo. Si tratta, quindi, di un buon sistema per migliorare le prestazioni in una fase successiva all’acquisto.

Il Lenovo IdeaPad Gaming 3 proposto in offerta da Amazon è dotato di un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 120 Hz. Il pannello è IPS ed è caratterizzato da una luminosità massima di 250 nits. Ottima la dotazione di porte: il notebook include una porta HDMI 2.0 per il collegamento ad un monitor esterno, due porte USB-a 3.1 di prima generazione ed una porta USB-C di seconda generazione. C’è anche una porta RJ-45 ed un jack per le cuffie.

A tenere sotto controllo le temperature c’è un sistema di raffreddamento con heat pipe e due ventole. Da notare, inoltre, la presenza di una tastiera retroilluminata (con illuminazione bianca). Il notebook, nonostante le dimensioni importanti, ha un peso non eccessivo (2,25 chilogrammi) in buona parte dovuto alla batteria integrata che garantisce fino a 5 ore di utilizzo. La scocca, come nelle immagini allegate all’articolo, è Shadow Black.

Come per gli altri notebook Lenovo, inoltre, anche sul nuovo IdeaPad Gaming 3 è valida la promozione Affidabilità Garantita. L’azienda garantisce un rimborso del prezzo d’acquisto (749 euro) e le riparazioni senza costi aggiuntivi in caso di guasto del prodotto entro il primo anno dall’acquisto. La garanzia è sempre di 2 anni. Il notebook è, inoltre, venduto e spedito da Amazon. Per maggiori dettagli sull’offerta, vi lasciamo il link qui di seguito:

>> Acquista il nuovo Lenovo IdeaPad Gaming 3 a 749 euro <<