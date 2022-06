Il team di WhatsApp sta sviluppando una funzionalità inedita per l’editor multimediale di WhatsApp Desktop Beta.

Già rilasciato per le versioni Android e iOS, il nuovo strumento grafico consente anche agli utenti di WhatsApp Desktop Beta di applicare una sfocatura direttamente all’interno dell’editor multimediale.

Anche WhatsApp Desktop sta per ottenere lo strumento di sfocatura per l’editor multimediale

Come si può vedere nello screenshot individuato da WABetaInfo, WhatsApp Desktop Beta presto offrirà una nuova opzione che consentirà di sfocare rapidamente una parte dell’immagine senza utilizzare strumenti di terze parti.

Dal momento che questa funzionalità è ancora in fase di sviluppo, non sappiamo quando verrà rilasciata per un numero maggiore di utenti del client desktop di WhatsApp.

In questi giorni il team di WhatsApp sta sperimentando anche l’opzione per uscire dai gruppi senza farsi notare sulla versione iOS dell’app, inoltre WhatsApp Beta UWP per Windows ha rilasciato una novità utile per i messaggi vocali.

