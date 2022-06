L’offerta di intrattenimento di Sky si arricchisce ulteriormente grazie all’accordo tra l’azienda e Warner Bros. Discovery, il nuovo colosso dell’intrattenimento nato dalla fusione tra Warner Bros. e Discovery. La partnership tra le due aziende porterà all’arrivo del servizio di streaming Discovery+ su Sky Q con gli utenti Sky che potranno beneficiare, senza costi aggiuntivi, del piano “Intrattenimento con pubblicità” di Discovery+. Ecco i dettagli sul nuovo accordo:

Per i clienti Sky Q arriva Discovery+ gratis per 12 mesi con il piano Intrattenimento con pubblicità

Il nuovo accordo tra Sky e Warner Bros. Discovery andrà ad arricchire ulteriormente il catalogo di contenuti a disposizione dei clienti Sky con Sky Q. L’applicazione del servizio di streaming Discovery+ sarà integrata in Sky Q. Da notare, inoltre, che per tutti i clienti Sky con Sky Q ci sarà la possibilità di ottenere 12 mesi gratis del piano Intrattenimento con pubblicità di Discovery+. Tale piano presenta un costo di 1,99 euro al mese.

La promozione frutto dell’accordo tra le due aziende, invece, garantirà un accesso illimitato al servizio per il primo anno di abbonamento. L’offerta in questione è accessibile anche ai già abbonati a Discovery+ (l’attivazione può avvenire direttamente dall’app Discovery+ di Sky Q selezionando l’opzione Attiva l’offerta di Sky).

Il piano Intrattenimento con pubblicità di Discovery+ presenta alcune interruzioni pubblicitarie nei contenuti di Intrattenimento disponibili on demand sulla piattaforma. Da notare, inoltre, che la nuova app di Discovery+ per i clienti Sky Q va ad affiancare i canali già disponibili nella programmazione Sky (Discovery Channel, Eurosport 1 e Eurosport 2).

Cosa include l’offerta di intrattenimento di Sky

La nuova partnership con Warner Bros. Discovery rende ancora più completa l’offerta di intrattenimento di Sky. A disposizione dei nuovi clienti, infatti, c’è la possibilità di attivare la promozione Sky TV + Netflix al costo di 19,90 euro al mese per 18 mesi. Tale offerta consente di accedere a tutti i contenuti di intrattenimento di Sky (quindi ai canali di serie TV, show e documentari) oltre che ad un abbonamento Netflix con piano Standard (che se attivato in modo separato costa 12,99 euro al mese).

Il solo pacchetto Sky TV, invece, ha un costo di 14,90 euro al mese. Da notare, inoltre, che le proposte di Sky includono sempre Sky Go, per l’accesso ai contenuti dell’abbonamento tramite app per smartphone, tablet e PC. Per i clienti che scelgono Sky Q c’è anche la possibilità di arricchire l’abbonamento con l’aggiunta dei pacchetti Cinema, Sport e Calcio. Per tutti i dettagli sulle offerte Sky è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

