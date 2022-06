Nella giornata di oggi, 23 giugno 2022, Euronics, una delle più note catene nazionali di elettronica di consumo e tra le più attive con le offerte anche online, ha reso disponibile la nuova iniziativa “Promozioni per tutti! E si corre in vacanza”, che comprende numerose offerte su notebook e computer fissi, ma non mancano neppure qualche periferica e altri prodotti tecnologici.

Senza ulteriori indugi, andiamo subito a scoprire le offerte più interessanti di questa nuova iniziativa promozionale firmata Euronics riguardanti i prodotti di nostra pertinenza, con una sola precisazione: in questa sede non verranno esaminate quelle relative alle smart TV, che verranno invece trattate in un articolo dedicato su Tutto.TV.

Offerte “Promozioni per tutti!” di Euronics (23 giugno – 6 luglio)

L’iniziativa “Promozioni per tutti! E si corre in vacanza” è attiva sullo store online di Euronics, con disponibilità da oggi, 23 giugno, al prossimo 6 luglio. Di seguito potete trovare le migliori offerte già divise per categoria di appartenenza dei prodotti.

Notebook, computer fissi e periferiche

Smartphone e tablet Android

Cuffie

Altri prodotti

Queste e tutte le altre offerte dell’iniziativa in discorso sono disponibili al link sottostante:

