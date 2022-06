Stando ad un rapporto dei colleghi di TechCrunch, sembra che Twitter sia in procinto di rilasciare una nuova funzionalità da tempo attesa dalla community, stiamo parlando di Twitter Notes.

Sono mesi che circolano voci su questa nuova funzione, a maggio la ricercatrice Jane Manchun Wong, aveva condiviso uno screenshot di una funzione chiamata Twitter Articles (o Twitter Notes), funzione che permetterebbe agli utenti di scrivere post con una formattazione avanzata comprendente anche immagini, link e tweet incorporati.

The Twitter Article Composer now comes with a “Focus Mode” (that button on the top-right) that expands the composer to the full screen, hides away the side bars pic.twitter.com/oOhyM1IIWs

— jane (@wongmjane) May 4, 2022