Anker presenta le nuove cuffie true wireless Soundcore Sport X10 progettate per essere utilizzate nelle sessioni sportive più vigorose, grazie al design che si aggancia alla parte superiore dell’orecchio.

Le nuove cuffie true wireless di Anker offrono bassi intensi, resistenza all’acqua e al sudore e fino a otto ore di autonomia, con una ricarica rapida che fornisce due ore di riproduzione in soli 10 minuti.

Caratteristiche delle cuffie Anker Soundcore Sport X10

Il gancio girevole consente di regolare le cuffie affinché si posizionino nell’orecchio in modo da offrire comfort e stabilità anche durante gli allenamenti più movimentati. Gli auricolari pesano solo 4,4 grammi ciascuno e possono essere risciacquati sotto il rubinetto dopo un allenamento grazie alla protezione di grado IPX7.

Le cuffie TWS di Anker sono progettate per offrire bassi potenti, tuttavia è possibile disattivare la relativa impostazione di equalizzazione predefinita utilizzando l’app mobile e scegliere tra oltre 20 altri preset.

Le cuffie Soundcore Sport X10 offrono una cancellazione del rumore ibrida in grado di attenuare il rumore di fondo durante la corsa e gli allenamenti all’aperto, inoltre è presente anche una modalità di trasparenza per le situazioni in cui è necessario percepire l’ambiente circostante.

Con un totale di sei microfoni e un’impostazione per la riduzione del rumore causato dal vento le nuove cuffie di Anker dovrebbero gestire abbastanza bene anche le chiamate vocali.

Mancano funzionalità come la ricarica wireless, il rilevamento in-ear e altre che in genere sono presenti nei prodotti di fascia più alta, inoltre i driver da 10 millimetri probabilmente non sono all’altezza di prodotti come le cuffie Apple Powerbeats Pro.

Disponibilità e prezzi delle cuffie Anker Soundcore Sport X10

Le cuffie true wireless Soundcore Sport X10 sono ora disponibili nelle colorazioni nero o bianco, e in futuro anche rosso, su Amazon al prezzo di 99,99 euro.

