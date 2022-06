Signify ha appena annunciato oggi nuovi prodotti della gamma Philips Hue dedicati alla smart home, tra i quali un selettore Philips Hue Tap, una lampada portatile Hue Go progettata per l’uso sia all’interno che all’esterno. L’azienda sta lanciando anche un nuovo stile di sveglia e nuove lampade da pavimento.

Caratteristiche del selettore Philips Hue Tap

L’interruttore Philips Hue Tap è disponibile nei colori nero o bianco opaco e regola le luci intelligenti ruotando il quadrante, inoltre è dotato di quattro pulsanti che possono controllare gli scenari in un massimo di tre stanze o zone della casa. La base magnetica consente di utilizzare il quadrante Tap come telecomando. Il prodotto può essere fissato a parete o al soffitto, collegato al cablaggio interno o a una presa standard.

Caratteristiche della lampada postatile Philips Hue Go

La nuova lampada da tavolo portatile Philips Hue offre fino a 48 ore di autonomia prima di dover ricaricare nella base di ricarica. Un pratico pulsante consente di scorrere le scene di luce preimpostate in base alle proprie esigenze.

Il quadrante Philips Hue Tap è disponibile a partire da oggi al prezzo di 50 dollari negli Stati Uniti e di 45 sterline nel Regno Unito, mentre la lampada portatile Philips Hue Go sarà disponibile entro la fine dell’estate al prezzo di 160 dollari negli Stati Uniti e di 130 sterline nel Regno Unito.

Nuovo stile di sveglia e nuove lampade da pavimento Philips

Signify sta anche lanciando un nuovo stile di sveglia Sunrise che permetterà alle luci Hue di passare attraverso una transizione colorata dal blu all’arancione tenue per imitare il sole che sorge all’orizzonte. La funzionalità verrà lanciata insieme alla nuova lampada sfumata Philips Hue Signe in rovere entro metà luglio negli Stati Uniti.

La lampada da terra con la sua base in legno naturale è stata progettata per la camera da letto e costerà 350 dollari negli USA, mentre nel Regno Unito è disponibile per l’acquisto da oggi al prezzo di 300 sterline, insieme a una versione più piccola da 200 sterline.

Signify sta inoltre rilasciando nuove lampade da pavimento e da soffitto con una maggiore emissione di lumen per illuminare stanze più grandi. Le nuove luci bianche e colorate saranno disponibili in formati da 4 pollici e 5/6 pollici a partire da oggi negli Stati Uniti con prezzi a partire da 50 dollari. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito Web ufficiale.

