Mancano due giorni alla presentazione ufficiale di POCO F4 e POCO X4 GT, i due nuovi smartphone del brand cinese che in questi anni abbiamo imparato a conoscere per l’ottimo rapporto tra qualità e prezzo. In attesa dell’evento di lancio, fissato per il 23 giugno, andiamo a scoprire alcuni dettagli dei due nuovi smartphone, pronti a dare battaglia nelle rispettive fasce di mercato.

POCO F4, un flagship all-around

Lo smartphone più atteso è indubbiamente POCO F4 e, anche se non conosciamo ancora la scheda tecnica completa, ci sono alcune informazioni che ci aiutano a inquadrarlo meglio. Lo smartphone sarà dotato di Snapdragon 870, una piattaforma consolidata che unisce ottime prestazioni a un prezzo contenuto, senza particolari rinunce.

Le prestazioni sono garantite dalla presenza di memoria RAM di tipo LPDDR5, la migliore sul mercato, e di memoria interna UFS 3.1, in grado di garantire prestazioni al top. E con la tecnologia LiquidCool 2.0 le temperature saranno sempre sotto controllo, senza cali improvvisi di prestazioni o surriscaldamenti che possano renderlo instabile.

POCO non ha lesinato nemmeno sul fronte schermo, dotando POCO F4 di un pannello E4 AMOLED con frequenza di refresh a 120 Hz, per immagini fluide in linea con un top di gamma. Non mancano le ottimizzazioni che permettono di ridurre le emissioni di luce blu e regolano contrasto e luminosità per un’esperienza visiva di altissimo livello.

Impeccabile anche la batteria, una unità da 4.500 mAh assistita dalla ricarica rapida a 67 watt che permette di portarla dallo 0 al 100% in appena 38 minuti, così da riuscire a fare il pieno anche, ad esempio, durante la pausa pranzo.

La presenza di uno Snapdragon 870 fa pensare a uno street price che si aggira tra i 450 e i 700 euro, ma considerata l’attenzione di POCO per il prezzo, è probabile che da questo punto di vista ci attenda una grossa sorpresa. Per maggiori informazioni potete visitare la scheda prodotto su AliExpress

POCO X4 GT, prestazioni al giusto prezzo

Non meno interessante appare POCO X4 GT, destinato a fare faville nella fascia media del mercato con suo MediaTek Dimensity 8100, realizzato con processo produttivo TSMC a 5 nanometri. Al momento è uno dei migliori chipset sul mercato per quanto riguarda il rapporto prestazioni/efficienza energetica e assicura la possibilità di utilizzare lo smartphone senza scatti o fastidiosi ritardi.

Per POCO X4 GT è stato scelto uno schermo di tipo LCD con frequenza di refresh a 144 Hz che ne denota la chiara destinazione agli appassionati di mobile gaming. Se i produttori hanno sempre puntato su altre fasce di mercato, con modelli mediamente più costosi, POCO ha scelto di andare a competere in una fascia più bassa offrendo il giusto rapporto prezzo/prestazioni senza troppe rinunce.

Sarà dunque difficile sentire la mancanza di uno schermo AMOLED, viste le caratteristiche di questo pannello, che permetterà di avere un’esperienza di gioco decisamente fluida e coinvolgente. Anche per POCO X4 GT mancano i dettagli relativi al prezzo di vendita, informazione che comunque scopriremo molto presto.

Nel frattempo potete tenerlo d’occhio su AliExpress visitando questa pagina.

Informazione Pubblicitaria