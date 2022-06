Fino al prossimo 20 giugno è disponibile una nuova promozione da non perdere sullo store Samsung. Per tutti gli utenti, infatti, c’è la possibilità di sfruttare un extra sconto fino al 15% sui tanti prodotti disponibili sullo store. Dai notebook agli Smart TV passando per gli smartwatch, i prodotti dell’ecosistema di Samsung potranno essere acquistati con uno sconto extra che rende le offerte in corso ancora più vantaggiose. Ecco i dettagli delle nuove offerte:

Parte un nuovo Flash Weekend sullo store di Samsung: extra sconti fino al 15%

Utilizzando il codice sconto SUMMER è possibile ottenere uno sconto extra fino al 15% sui prodotti disponibili sullo store di Samsung. L’offerta in corso terminerà il prossimo 20 giugno, garantendo agli utenti tante opportunità per un acquisto a prezzo scontato. Il catalogo, come sempre quando si parla di Samsung, è ricchissimo ed include una lunga serie di prodotti a prezzo conveniente.

Utilizzando il codice SUMMER è possibile ottenere uno sconto del 15% per i prodotti della categoria TV, Proiettori e Soundbar, comprese i nuovi modelli di Smart TV che recentemente hanno arricchito la gamma di casa Samsung. Con lo stesso codice è, inoltre, disponibile uno sconto extra del 10% sulla gamma di elettrodomestici che comprende frigoriferi, lavatrici e tante altre proposte.

Per i prodotti di Informatica, come i monitor da gaming della gamma Odyssey e le memorie SSD della casa coreana, lo sconto extra garantito dal codice SUMMER è del 15%. Da notare, inoltre, che per chi acquista più prodotti, creando dei veri e propri bundle personalizzati, c’è la possibilità di ottenere un risparmio aggiuntivo, fino al 20% sul prezzo complessivo del carrello.

Da notare che i prodotti proposti dallo store della casa coreana sono disponibili con consegna gratuita. Per un pagamento più agevole, inoltre, è possibile optare per il pagamento tramite Klarna, che permette l’acquisto in 3 rate senza interessi. C’è anche una promozione per il finanziamento a tasso zero. Scegliendo questa soluzione, infatti, il pagamento inizierà ad ottobre 2022 con la possibilità di dilazionare la spesa fino a 30 rate mensili.

Per scoprire tutte le offerte disponibili ed utilizzare il codice SUMMER (da applicare direttamente nel carrello, prima del pagamento, per ottenere lo sconto) è possibile consultare il link qui di sotto:

>> Scopri qui tutte le offerte dello store di Samsung <<