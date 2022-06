Intel ha pubblicato una pagina con i requisiti di sistema per le sue schede grafiche desktop Intel Arc appena rilasciate. La guida presenta un elenco di configurazioni hardware supportate e conferma lo scarso supporto di sistema.

Secondo quanto riportato solo i processori Intel Core di decima, undicesima e dodicesima generazione sono adeguatamente supportati dalle GPU ARC, tuttavia la guida è poco chiara e lascia spazio a molti dubbi.

Suscitano perplessità i requisiti relativi a Resizable BAR, la funzionalità di accesso alla memoria della GPU nota anche come ReBAR o Smart Access Memory su sistemi basati su CPU AMD, poiché non è chiaro se sia un requisito più o meno importante al fine delle prestazioni.

Il documento di supporto riporta che Intel Driver and Support Assistant (IDSA) può essere utilizzato per rilevare rapidamente e automaticamente se il sistema è adatto per la grafica Intel Arc, tuttavia dalle FAQ sembra che questo strumento si sia rivelato poco utile.

In risposta ad altre domande frequenti Intel ammette che il supporto per la Resizable BAR sulle piattaforme di decima generazione varierà, alimentando ulteriormente i dubbi.

A questo punto sembra doveroso per i potenziali acquirenti attendere che Intel faccia chiarezza e magari attendere le prime recensioni del prodotto testato su varie piattaforme. Nel frattempo potete consultare il nostro articolo con le migliori schede video del mese.