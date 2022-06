In una nota del dirigente di Meta Tom Alison e condivisa con i dipendenti ad aprile si legge che il format di Facebook presto diventerà simile a quello di TikTok.

Secondo quanto riportato da The Verge, invece che dare priorità agli account già seguiti Facebook mostrerà i post in linea con gli interessi dell’utente a prescindere dalla loro provenienza, come avviene nei “Per Te” di TikTok.

Inoltre le app Facebook e Messenger verranno fuse nuovamente per rispecchiare la funzione di messaggistica diretta di TikTok, e sarà dato più spazio ai video brevi Reel.

Facebook vuole imitare TikTok per attirare più giovani

Il tentativo di imitare TikTok punta ad attirare nuovamente persone giovani su Facebook, da un lato per il fatto che negli ultimi tre mesi del 2021 il social ha perso circa mezzo milione di utenti e dall’altro perché la piattaforma ha notato che l’età media degli stessi è sempre più alta.

La nuova direzione proposta da Alison rappresenta un cambiamento radicale per Facebook che passerebbe dall’essere un social network dedicato alla condivisione di contenuti con gli amici e la famiglia a uno più incentrato sugli interessi degli utenti.

La nuova app Facebook dovrebbe mostrare storie e Reel all’inizio della pagina principale e una serie di contenuti selezionati subito sotto. I gruppi saranno ribattezzati “Communities”, mentre Messenger verrà reintegrato nell’app originaria come prima del 2014, quando Mark Zuckerberg affermò che separare le due funzionalità avrebbe reso lo scambio di messaggi più pratico e rapido.

Secondo alcuni dipendenti Meta il tentativo di inserire all’interno di Facebook un algoritmo così sfacciatamente simile a quello di TikTok impedirebbe alla piattaforma di differenziarsi, in più ci sarebbe il rischio di suggerire un numero maggiore di contenuti violenti o dannosi, fake news o messaggi estremisti.

Nella nota si legge che Facebook intende andare oltre l’emulazione dell’algoritmo di TikTok e costruire un motore per la ricerca di contenuti di livello superiore.

